Как быстро отстирать жирные кухонные полотенца: безотказный способ за 10 минут

Блогер рассказала, что добавить, чтобы отстирать кухонные полотенца. Также такой способ хорошо устраняет неприятный запах от полотенец.

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Как быстро отстирать жирные кухонные полотенца/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как быстро отстирать жирные кухонные полотенца

Что добавить, чтобы отстирать кухонные полотенца

Кухонные полотенца - это один из самых загрязненных предметов на кухне, которому нужно уделять особое внимание. Пачкаются они очень быстро, а вот отстирать все пятна от них - сложная задача.

Автор YouTube-канала Thoughts for Happy Minds рассказала о своем способе, как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца и убрать с них неприятный запах. Она отметила, что таким же способом можно очищать не только кухонные полотенца, но и тряпки и губки.

Нужно поместить грязные полотенца в кастрюлю, залить их кипятком так, чтобы он полностью покрывал ткань. Добавить одну таблетку средства для посудомоечной машины, а если ее нет, то вместо нее можно использовать немного средства для ручной стирки одежды.

Дать покипеть 1-2 минуты, а затем варить еще 5-10 минут.

"Этот метод очистки и дезинфекции подходит для всех типов тканей - хлопковых полотенец, синтетики, кухонных тряпок из микрофибры и т.п. Вы сразу увидите, что вода потемнела - это означает, что полотенца хорошо очищаются. Кроме этого, микробы исчезают во время кипячения", - отметила автор видео.

Далее нужно прополоснуть полотенца чистой водой несколько раз. Но стоит быть осторожными, чтобы не обжечься, ведь полотенца будут горячими после кипячения.

"Я люблю добавлять несколько капель масла лемонграсса и оставлять полотенца еще на 5 минут в чистой воде. Вы можете использовать свое любимое эфирное масло. Но это не обязательно. Вы также можете использовать смягчитель для белья, или вы можете оставить полотенца такими, как они есть, без добавления запаха", - сказала автор видео.

Смотрите видео о том, как быстро отстирать жирные кухонные полотенца:

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Что известно о YouTube-канале Thoughts for Happy Minds? Thoughts for Happy Minds – это YouTube-канал, на котором публикуются видео о путешествиях, приготовлении пищи, уходе за жилищем и уборке.

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