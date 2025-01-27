Весь можно не стирать: чем вывести жирное пятно с пуховика

Если пятно свежее, действуйте незамедлительно!

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Чем можно вывести жирное пятно с пуховика / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем удалить старое жирное пятно с куртки

Как удалить пятна с пуховика с помощью хозяйственного мыла

Жирные пятна на пуховике способны заметно испортить внешний вид, но это не повод для расстройства.

Главред собрал лучшие методы, которые помогут эффективно справиться с загрязнениями, включая застарелые следы.

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Чем можно вывести жирное пятно с пуховика?

Если пятно свежее, действуйте незамедлительно! Используйте моющее средство для посуды. Его формула специально создана для расщепления жира. Добавьте несколько капель в теплую воду, смочите губку и аккуратно обработайте пятно. После завершения тщательно промойте место чистой водой.

Чем удалить старое жирное пятно с куртки?

Для застарелых пятен подойдет медицинский спирт. Смочите ватный диск и аккуратно обработайте загрязнение круговыми движениями. После этого промойте участок теплой водой. Спирт помогает справляться с глубокими загрязнениями, не повреждая структуру ткани, пишут Факты.

Домашние средства, такие как пищевая сода или кукурузный крахмал, также станут вашими союзниками. Насыпьте порошок на загрязнение, оставьте на 20 минут, а затем мягко обработайте щеткой. Это поможет впитать жир и удалить пятно без риска для ткани.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как удалить пятна с пуховика с помощью хозяйственного мыла?

Хозяйственное мыло давно известно своей универсальностью. Намочите пятно, нанесите мыло, создавая обильную пену. Можно слегка потереть место мягкой щеткой. Оставьте средство на 15 минут, затем промойте водой. Этот метод отлично подходит для борьбы как со свежими, так и с застарелыми пятнами.

Чем вывести жирное пятно без стирки?

Если не хочется мочить весь пуховик, используйте сорбенты: соду, крахмал или тальк. Они быстро впитывают жир. Достаточно нанести средство на пятно, оставить на 5-10 минут, затем аккуратно стряхнуть или убрать остатки щеткой.

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