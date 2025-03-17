'Нужна третья сторона': Жданов дал тревожный прогноз насчет перемирия в Украине

Чтобы прекращение огня стало реальностью, нужна третья сторона, уверен Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил вероятность прекращения огня / коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

Что сказал Жданов:

Чтобы прекращение огня стало реальностью, нужна третья сторона

Украина имеет негативный опыт "минских договоренностей"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятность установления режима прекращение огня и необходимость участия в процессе "третьей стороны".

"Чтобы прекращение огня стало реальностью, нужна третья сторона, которая будет гарантировать соблюдение этого режима. Также нужна организация, которая встанет на линии разграничения и будет мониторить ситуацию на поле боя", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что США отмежевываются от этого и не хотят предоставлять Украине ни гарантии безопасности, ни, тем более, войска.

В то же время он напомнил негативный опыт "минских договоренностей", которые позволили РФ нарушать перемирие на Донбассе.

"Технику отвели с линии фронта и поставили на площадки там, где ее верифицировали по серийным заводским номерам. Но уже через неделю россияне устроили "карусели": днем танки были на стоянке, ночью они оказывались на передовой и лупили по нашим позициям. И что мы делали в ответ? Вспомните это позорное явление, когда мы скотчем заклеивали газоотводные трубки на автоматах наших солдат, чтобы они не стреляли в ответ", - подчеркнул военный аналитик.

Он также отметил, что в ранее в Украине уже устанавливались десятки "перемирий", однако ни одно из них не соблюдалось Россией, даже при наличии наблюдателей ОБСЕ.

"Что еще мы получили? Между Минском-1 и Минском-2 мы потеряли еще 1,5 тысячи квадратных километров: все началось с 32-го блокпоста и закончилось потерей Донецкого аэропорта. Все это яркий пример того, что такое прекращение огня без гарантий безопасности и без посредника. Все это мы испытали на собственной шкуре", - добавил Жданов.

Смотрите видео - интервью Олега Жданова:

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Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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