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Как показать домашней кошке свою любовь: три проверенных способа

Виталий Кирсанов
17 марта 2025, 15:33
103
Ветеринар советует регулярно убирать лоток - питомцы это оценят.
Как показать домашней кошке свою любовь
Как показать домашней кошке свою любовь / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Жива Планета"

Кратко:

  • Кошки предпочитают контролировать ситуацию
  • Кошки любят полную миску еды
  • Ветеринар советует регулярно убирать лоток

Мысли кошек нелегко понять. Тем не менее есть несколько способов выразить свою любовь к питомцу. Ветеринар под ником Cat the Vet в TikTok рассказала, как лучше лучше всего проявлять свою привязанность к кошке. Она предупредила, что питомцам не нравится, когда к ним прижимаются, пишет Главред со ссылкой на The Mirror.

Автор Youtube-канала "Жива Планета" также рассказала, как показать кошке свою любовь и привязанность.

"Наши кошки ласковые, но им нравится быть на своих условиях, и они предпочитают контролировать ситуацию. Так что поглаживания - да, посиделки - безусловно, но объятия? Может быть, не очень", - объяснила она.

Ветеринар добавила, что кошки любят полную миску еды, но лучше кормить их меньшими порциями, более часто.

"Оставляя большую полную миску с едой, вы поощряете переедание, что может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ожирение и артрит. Что лучше и соответствует естественным предпочтениям наших кошек в питании, так это предлагать им еду понемногу и часто или кормить их из шариков-головоломок или шариков-лакомств, что на самом деле поощряет и имитирует естественное охотничье поведение наших кошек", - подчеркнула она.

Еще одним способом проявить любовь к своей кошке является покупка лотка с хорошим обзором. Ветеринар поделилась, что лучше всего расположить его в уединенном месте.

"Им нравится, когда они могут видеть вокруг себя, потому что помнят, что они уязвимы, когда ходят в туалет. Им нравится большой туалет с хорошим видом. Следите за тем, чтобы их лоток был как минимум в полтора раза длиннее их самих и был наполнен песком", - говорит она.

Кроме того, ветеринар советует регулярно убирать лоток. По ее словам, питомцы это оценят.

Смотрите видео о том, как показать кошке свою любовь и привязанность:

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