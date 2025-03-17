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Трамп уточнил, когда будет разговор с Путиным и что будут обсуждать

Марина Фурман
17 марта 2025, 23:12
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Американский лидер в очередной раз заявил об "окружении" украинских войск на Курщине.
Трамп уточнил, когда будет разговор с Путиным и что будут обсуждать
Трамп планирует поговорить с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключевые тезисы Трампа:

  • Разговор с Путиным состоится 18 марта
  • Украинские войска попали в "окружение" на Курщине
  • В Украине и России сложилась "плохая ситуация"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным уже завтра, 18 марта. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами, цитирует CNN.

По словам президента США, он проведет переговоры с Путиным, чтобы "спасти украинских солдат", которые якобы "попали в серьезную беду".

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"По сути, они попали в плен. Они окружены российскими солдатами. Поэтому в рамках одной пресс-конференции я рассказываю вам много разных вещей, но это очень важно. Они окружены российскими солдатами. И я считаю, что если бы не я. Их бы здесь больше не было. Я смог заставить их ничего не делать на данный момент", - добавил он.

Американский лидер подчеркнул, что в Украине и России сложилась "плохая ситуация".

"То, что происходит в Украине, не очень хорошо, но мы посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение, прекращение огня и мир. И я думаю, что мы сможем это сделать. Я поговорю с президентом Путиным завтра утром", - рассказал он.

Журналисты CNN передают, что команда Трампа проделала за выходные "много работы".

"Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", - добавил президент США.

Трамп уточнил, когда будет разговор с Путиным и что будут обсуждать
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Разговор Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой СМИ писал, что во время разговора Трамп попытается заручиться поддержкой Путина относительно предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Тем временем в Кремле готовятся к телефонному разговору президентов США и России, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила, что "мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент".

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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