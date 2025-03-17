В Кремле готовят вопросы перед встречей Путина и Трампа: названа главная тема

Путин и Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут решение.

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В Кремле готовят вопросы перед встречей Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот с YouTube

Что сказал Песков:

Готовятся определенные темы, которые на повестке дня

Пока невозможно говорить о сроках встречи президентов

В Кремле прорабатывают вопросы накануне телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы", - сказал он. видео дня

У Пескова также поинтересовались, сколько времени заняло согласование разговора двух президентов.

"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - ответил представитель Кремля.

Кроме того, как сообщил Песков, Путин и Трамп сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут решение.

"Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал он.

В последний раз до этого президенты США и России говорили по телефону 12 февраля. Сразу после этого страны договорились начать двусторонние консультации, направленные на прекращение российско-украинской войны.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. По мнению аналитиков, возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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