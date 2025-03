Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Главные тезисы:

Хозяин Кремля Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российские войска находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра - примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

"Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе — чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

Эксперты подчеркнули, что РФ строит автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города на временно оккупированных территориях Украины с Россией, что усилит способности россиян обеспечивать необходимым оружием и материалами армию на случай будущего российского наступления на юге Украины.

"Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с Россией) протяженностью более 2100 километров", — говорится в отчете.

Эксперты ISW считают, что постоянные требования Кремля уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Путин остается "преданным этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры".

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Ранее на встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.