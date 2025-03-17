Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Анна Ярославская
17 марта 2025, 08:43
7085
Российский диктатор не отказался от своих целей в Украине, несмотря на мирные переговоры.
Путин
В ISW объяснили, как Путин может использовать перемирие / Коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, скриншот

Главные тезисы:

  • Над Харьковом и Запорожьем может нависнуть угроза
  • РФ строит автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные оккупированные города
  • Украине понадобится еще большая армия, чтобы отбить агрессию

Хозяин Кремля Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российские войска находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра - примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

видео дня

"Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции", — говорится в отчете ISW.

Карта боевых действий
Карта боевых действий / understandingwar.org

Аналитики отмечают, что остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе — чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

Эксперты подчеркнули, что РФ строит автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города на временно оккупированных территориях Украины с Россией, что усилит способности россиян обеспечивать необходимым оружием и материалами армию на случай будущего российского наступления на юге Украины.

"Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с Россией) протяженностью более 2100 километров", — говорится в отчете.

Эксперты ISW считают, что постоянные требования Кремля уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Путин остается "преданным этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры".

Путин не отказался от своих планов в Украине
Путин не отказался от своих планов в Украине / understandingwar.org

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Ранее на встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине режим прекращения огня война России и Украины мирные переговоры с Россией Институт изучения войны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

09:30Мир
Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – Жданов

Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – Жданов

09:00Интервью
Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

08:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

Последние новости

10:54

Как правильно жарить рыбу: под крышкой или без крышки

10:42

Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

10:19

Завалит урожаем: чем подкормит малину весной

10:13

"Целый год": Дмитрий Комаров сделал важное заявление

10:10

США выходят из международной группы, расследующей преступления РФ в Украине - NYT

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
09:47

В РФ заикнулись о "гарантиях" и назвали условие мирного соглашения по Украине

09:30

Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

09:24

Кризис неизбежен: как США пытаются перезапустить свою экономикумнение

09:23

Предательница Наташа Королева по уши в долгах - что произошло

Реклама
09:00

Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – ЖдановВидео

08:49

Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

08:43

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

08:26

На Запорожье оккупанты срывают наступление РФ, массово саботируя приказы - Атеш

08:04

"Соврал я": Павел Зибров раскрыл свою грандиозную ложь ради денег

07:22

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

06:54

Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

06:11

Что на самом деле Путин считает первопричиной войнымнение

05:59

Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру S

04:33

Будет ли прекращение огня в Украине в 2025 году: названа неожиданная цель ТрампаВидео

Реклама
04:00

Проверьте свой мозг: найдите игральную кость с семью точками за 5 секунд

03:30

Вероятность раскола в Кремле: эксперт раскрыл сценарий и назвал главное условиеВидео

00:10

Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

16 марта, воскресенье
22:45

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

21:57

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:39

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:19

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

Реклама
17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

15:53

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

15:32

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориямВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять