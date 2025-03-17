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Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением

Юрий Берендий
17 марта 2025, 19:57
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В Белом доме назвали ряд тем предстоящих переговоров Трампа и Путина и отметили возможность наложения новых санкций на Россию.
Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением
В Белом доме выступили с важным заявлением перед переговорами Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем заявили в Белом доме:

  • Мир никогда не был ближе к миру в Украине чем сейчас
  • Трамп может ввести санкции против России
  • Во время разговора Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос ЗАЭС

В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

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"Мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент (Трамп - ред.) полон решимости его заключить, - сказала она.

На вопрос о возможном введении санкций против России в случае неудачного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Левитт ответила, что это решение зависит от президента США.

"Это то, о чем президент говорил, и, безусловно, он готов это сделать, если потребуется", - добавила Левитт.

Она также уклонилась от ответа относительно того, будет ли обсуждаться во время разговора будущее Владимира Зеленского.

Она также отметила, что в ходе переговоров Трампа с Путиным будет обсуждаться тема ЗАЭС.

"Электростанция на границе с Украиной и Россией будет затронута в разговоре с Путиным", - цитирует пресс-секретаря Белого дома Clash Report.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One во время перелета из Флориды в Вашингтон. По его словам, в течение выходных была проведена значительная подготовительная работа, и теперь американская сторона хочет проверить, удастся ли остановить войну.

Тем временем в Кремле готовятся к телефонному разговору президентов США и России, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард отметила, что Дональд Трамп достиг существенного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и надеется на положительный результат в предстоящем разговоре с Путиным.

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Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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