Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением

О чем заявили в Белом доме:
- Мир никогда не был ближе к миру в Украине чем сейчас
- Трамп может ввести санкции против России
- Во время разговора Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос ЗАЭС
В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.
"Мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент (Трамп - ред.) полон решимости его заключить, - сказала она.
На вопрос о возможном введении санкций против России в случае неудачного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Левитт ответила, что это решение зависит от президента США.
"Это то, о чем президент говорил, и, безусловно, он готов это сделать, если потребуется", - добавила Левитт.
Она также уклонилась от ответа относительно того, будет ли обсуждаться во время разговора будущее Владимира Зеленского.
Она также отметила, что в ходе переговоров Трампа с Путиным будет обсуждаться тема ЗАЭС.
"Электростанция на границе с Украиной и Россией будет затронута в разговоре с Путиным", - цитирует пресс-секретаря Белого дома Clash Report.
Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One во время перелета из Флориды в Вашингтон. По его словам, в течение выходных была проведена значительная подготовительная работа, и теперь американская сторона хочет проверить, удастся ли остановить войну.
Тем временем в Кремле готовятся к телефонному разговору президентов США и России, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Глава национальной разведки США Тулси Габбард отметила, что Дональд Трамп достиг существенного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и надеется на положительный результат в предстоящем разговоре с Путиным.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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