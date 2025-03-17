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Просила Путина "защитить румынов": депутатке запретили въезд в Украину

Виталий Кирсанов
17 марта 2025, 19:58
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Диану Шошоаке недавно не допустили к выборам президента Румынии из-за ее антиконституционных заявлений.
Диана Шошоаке
Диана Шошоаке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DianaSosoacaOficial

Кратко:

  • Диана Шошоаке пишет письма Владимиру Путину
  • Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет Украины
  • Шошоаке распространяет нарративы Кремля

Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Шошоаке, которая поддерживает войну России против Украины. Об этом заявили в украинской спецслужбе.

Отмечается, что Шошоаке пишет письма российскому диктатору Владимиру Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.

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В то же время Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Кроме того, она регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

"У нас есть румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной через несправедливый пакт Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румынов на тех территориях, которые мы хотим вернуть", - написала недавно Шошоаке в письме Путину.

Высказывания румынских политиков в адрес Украины - главное:

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями. В частности, в 2023 году Шошоаке подала законопроект, который предлагал разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала "присоединить исторические территории", а именно Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

В апреле 2024 года Диана Шошоаке, которую подозревают в связях с Кремлем, с трибуны она воскликнула: "Слава Москве!".

Ранее в МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".

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Кто такая Диана Шошоаке

Диана Шошоаке - румынская женщина-политик. Председатель партии "SOS Romania" с 2022 года. Депутат Европейского парламента с 16 июля 2024 года. В прошлом - сенатор Румынии (2020-2024). Родилась 13 ноября 1975 года в Бухаресте. Окончила Румыно-американский университет в Бухаресте, имеет степень магистра права. Румынская пресса относит Шошоаке к ультраправым политикам. Она выступает за выход Румынии из Европейского союза и придерживается антииммиграционной риторики.

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