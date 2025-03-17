Летит на 3 тысячи километров: Украина протестировала отечественный дрон

Основное:
- Украина протестировала отечественный дрон, летящий 3 тысячи километров
- Ракета "Длинный Нептун'' показала хорошие результаты
Украина продолжает наращивать производство собственных дронов. В частности, украинский беспилотник на 3 тысячи километров прошел тестирование. Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.
Он выразил благодарность разработчикам и производителям, которые занимаются созданием дальнобойных средств, способных обеспечить безопасность нашей страны.
Кроме того, в понедельник, 17 марта, на Ставке Главнокомандующего доложили о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна".
"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что украинская оборонная промышленность, вместе с инвестициями партнеров, создает прочную основу для новой системы безопасности.
"Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени - когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает", - подчеркнул президент Украины.
"Длинный Нептун" в войне РФ против Украины - новости по теме
Как писал Главред, министр обороны Рустем Умеров в ноябре прошлого года говорил, что Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны. Он рассказал об усилении производства отечественных ракет и изготовлении первых 100 единиц в 2024 году.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном боевом применении ракеты "Длинный Нептун" на тысячу километров.
Журналисты Forbes считают, что новой ракетой был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе 14 марта. Объект находится примерно в 480 км от линии фронта. Удар по заводу - лишь один из эпизодов в серии атак Украины на российские нефтяные объекты, которые в 2024 году были вынуждены снизить добычу на 10%.
Другие новости:
- Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии
- Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением
- Чем опасно окончание Курской операции для Украины: эксперт ответил
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред