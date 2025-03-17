Летит на 3 тысячи километров: Украина протестировала отечественный дрон

Зеленский выразил благодарность разработчикам и производителям за достигнутый прогресс в развитии беспилотников.

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Зеленский сообщил об успешном испытании дрона / Коллаж: Главред, фото УНИАН

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Украина протестировала отечественный дрон, летящий 3 тысячи километров

Ракета "Длинный Нептун'' показала хорошие результаты

Украина продолжает наращивать производство собственных дронов. В частности, украинский беспилотник на 3 тысячи километров прошел тестирование. Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность разработчикам и производителям, которые занимаются созданием дальнобойных средств, способных обеспечить безопасность нашей страны.

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Кроме того, в понедельник, 17 марта, на Ставке Главнокомандующего доложили о применении украинских ракет - "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что украинская оборонная промышленность, вместе с инвестициями партнеров, создает прочную основу для новой системы безопасности.

"Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени - когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает", - подчеркнул президент Украины.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

"Длинный Нептун" в войне РФ против Украины - новости по теме

Как писал Главред, министр обороны Рустем Умеров в ноябре прошлого года говорил, что Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны. Он рассказал об усилении производства отечественных ракет и изготовлении первых 100 единиц в 2024 году.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном боевом применении ракеты "Длинный Нептун" на тысячу километров.

Журналисты Forbes считают, что новой ракетой был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе 14 марта. Объект находится примерно в 480 км от линии фронта. Удар по заводу - лишь один из эпизодов в серии атак Украины на российские нефтяные объекты, которые в 2024 году были вынуждены снизить добычу на 10%.

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