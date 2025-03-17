Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

В ФРГ готовят новые поставки оружия Украине.

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В Германии сделали заявление о прекращении огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, pixabay

Вкратце:

Берлин не ожидает скорой договоренности о прекращении огня в Украине

Правительство Германии готовит новые поставки оружия

Германия не надеется на быстрое прекращение огня в Украине, поэтому готовит новые поставки оружия. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт, пишет BILD.

В правительстве ФРГ считают, что 30-дневное прекращение огня, которое предложили Соединенные Штаты Америки не будет достигнуто в ближайшее время.

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"Все это займет некоторое время", - сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, ведущие партии Германии достигли принципиального согласия относительно пакета помощи Украине в размере трех миллиардов евро. Поэтому в "ближайшие несколько недель начнутся новые поставки оружия Украине". Речь идет прежде всего об артиллерийских боеприпасах.

В то же время другое вооружение - комплексы ПВО Iris-T и Patriot будут готовы к поставке через год или два. В издании отметили, что причина такого долгого срока - полная загрузка производителей заказами.

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как писал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории.

Украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин напомнил, что во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо оказать давление на Россию, если Москва отклонит предложенное Вашингтоном прекращение огня.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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