Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны – Умеров

Главное:
- В 2024 году Украина произвела 100 ракет
- Разрабатываются новые ракеты-дроны
Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Ракетная программа. Работаем. Важна встреча с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли", — написал он в Facebook.
Глава МО напомнил, что 13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва", что "стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения".
"Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже произведены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 Нептун с усовершенствованием для поражения целей на дальнейших расстояниях", — подчеркнул министр.
Также он отметил, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности, "Паляница", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.
"Работаем в этом направлении и с зарубежными партнерами. Благодарю каждого, кто работает на нашу победу над нашими украинскими ракетами, которые уничтожают врага. Вместе делаем Украину сильнее!", — написал Умеров.
Ранее сообщалось о том, что Украина разработала четыре вида мощных ракет. Владимир Зеленский также заявил, что сейчас ВСУ являются технологически сильнейшими в Европе.
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина увеличит собственное производство. В частности Украина работает над заключением многолетних контрактов для производства, поставки и технического обслуживания вооружения.
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Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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