"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

Главное:
- Зеленский заявил об успешном применении новой ракеты
- Дистанция боевого применения - тысяча километров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном боевом применении ракеты "Длинный Нептун" на тысячу километров.
"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров", - говорится в сообщении президента в Telegram.
Вместе с тем Зеленский также поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.
Он также сообщил о докладе министра обороны Украины относительно новых пакетов поддержки от партнеров. "Обеспечиваем поставки артиллерии. Благодарен всем партнерам, которые помогают", - написал президент.
Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.
Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.
Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.
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Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно
ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.
Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.
В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.
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