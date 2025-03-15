"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

Владимир Зеленский поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

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Украина испытала дальнобойную ракету / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/Peggy_Marco

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Зеленский заявил об успешном применении новой ракеты

Дистанция боевого применения - тысяча километров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном боевом применении ракеты "Длинный Нептун" на тысячу километров.

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров", - говорится в сообщении президента в Telegram.

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Вместе с тем Зеленский также поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

Он также сообщил о докладе министра обороны Украины относительно новых пакетов поддержки от партнеров. "Обеспечиваем поставки артиллерии. Благодарен всем партнерам, которые помогают", - написал президент.

/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия. Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.

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