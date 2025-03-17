Водителей могут штрафовать за медленную езду: где действует такой закон

Оказывается, что штраф можно получить не только из-за превышения скорости.

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Штраф за медленную езду / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какой стране есть штраф на низкую скорость

Какая сумма штрафа ждет водителей

В Украине существует система штрафов за превышение скорости. Однако, в некоторых странах можно получить штраф даже за медленную езду.

В частности, в Германии за движение с низкой скоростью могут выписать штраф, пишет Главред со ссылкой на UaMotors.

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Штрафы за скорость в Германии

На немецких автобанах, где нет ограничений скорости, медленные автомобили могут создавать опасные ситуации. Хотя минимальная скорость не установлена четко, полиция имеет право штрафовать водителей, если их манера езды препятствует нормальному потоку транспортных средств.

В частности, если полиция считает, что автомобиль движется слишком медленно и мешает движению, водитель может получить штраф в размере 20 евро, что составляет около 900 гривен.

Стоит заметить, что медленная езда на скоростных дорогах может быть такой же опасной, как и превышение скорости. Разница в темпе движения заставляет других водителей делать резкие маневры, что повышает риск ДТП.

Водителям важно учитывать это во время поездок по европейским трассам, особенно в странах, где такие штрафы предусмотрены законом.

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