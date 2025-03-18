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Трамп может усилить давление на Украину: Жданов о худшем сценарии переговоров

Алексей Тесля
18 марта 2025, 02:30
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Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение дополнительных санкций против России, считает Олег Жданов.
Трамп, Путин
/ Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Важно:

  • Трамп вряд ли пойдет на введение дополнительных санкций против РФ
  • Трамп может воспринимать уступки Украины как слабость

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос вероятности введения США новых ограничительных мер против страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение дополнительных санкций против России.

"Трамп же сказал об этом четко и ясно. Он сказал, что не хочет и не будет вводить санкции против Российской Федерации", - напомнил эксперт.

При этом он не исключает, что следующий раунд переговоров между США и РФ может состоять непосредственно в давлении на Украину.

"Трамп действует точно так же, как Путин. Говорят, что Путин – его кумир, и Трамп хочет организовать в Штатах точно такую же безраздельную власть, как у Путина в России. А Путин же всегда любой компромисс и любую уступку воспринимает как слабость, как проигрыш. Я боюсь, чтобы этого не сделал Трамп, чтобы он не начал воспринимать наши уступки как слабость и не продолжил давление на наше руководство – мол, вы же уже уступили и согласились на перемирие, давайте уступайте еще в чем-то, чтобы Путин согласился", - уверен собеседник.

Он также отметил, что диктатор РФ будет просто продолжать стоять на своих требованиях.

"Кстати, надо отдать ему должное, Путин в своей риторике тверд как кремень и ни на йоту не изменил своих требований в отношении нашей страны. Ни одно требование не изменилось: как в феврале 2022-го он огласил цель "СВО", так на сегодняшний день он и стоит на тех же позициях, на тех же требованиях", - добавил Жданов.

Смотрите видео - интервью Олега Жданова:

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Ранее у Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным. Дональд Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

Как сообщал Главред, ранее делегации Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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