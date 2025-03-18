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Россияне переходят в оборону: ВСУ выбивают инициативу из рук противника

Марина Фурман
18 марта 2025, 01:13
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Силы обороны успешно контратакуют, заставляя противника переходить к обороне.
ВСУ, армия РФ
Наступление россиян "буксует" / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ потеряла возможность вести серьезные наступательные операции
  • Украинские защитники наносят контрудары
  • Захватчики переходят к обороне

Российские оккупанты на востоке Украины и на Курском направлении пытались отчаянно продвинуться вперед. Но за последние полгода захватнических целей армия Путина в полном объеме не достигла. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

Он уточнил, что россияне так и не вышли на границы Донецкой и Днепропетровской области. Кроме того, враг до сих пор не достиг своих целей на Курском направлении.

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"Украинские войска, несмотря на то, что оставили значительную часть территории, находятся на территории Курской области, выполняя задачи по удержанию довольно значительных сил противника", - отметил Грабский.

Он акцентировал, что противник не полностью израсходовал свой потенциал, но уже не может проводить активные боевые действия.

"Если в ноябре противник взял под контроль 730 кв. км украинской территории, то за февраль такая сумма составила лишь 192 кв. км. И тут нужно учитывать, что часть территории была отбита украинскими войсками, что наблюдается особенно в первой половине марта достаточно эффективно", - рассказал Грабский.

Пока армия РФ не может вести в ближайшее время какие-то серьезные наступательные операции, то украинские защитники наносят контрудары, проводят контратакующие действия, которые заставляют противника топтаться на месте, а в некоторых случаях отступать.

"Таким образом, мы видим ситуацию, при которой противник, измотав свои ресурсы, вынужден переходить на большей части линии фронта к обороне", - обратил внимание эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия России на Покровском направлении уменьшила применение тяжелой техники. По словам Трегубова, это произошло в частности из-за того, что за первые два месяца 2025 года оккупанты потеряли около 300 танков. Таким образом ВСУ уничтожили больше танков, чем есть на вооружении у Бундесвера.

Недавно руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксируется в частности под Покровском и Торецком.

Между тем ситуация в Курской области очень тяжелая. Россияне подтянули туда резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что Курская операция стала для РФ уже политической операцией. Враг хочет всеми силами вытолкать ВСУ из Курской области. Костенко считает, что это связано с подготовкой к мирным переговорам.

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Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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