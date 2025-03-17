РФ стянула резервы для наступления на ВСУ, приоритет на фронте сменился - Костенко

Российские оккупанты пытаются всеми силами вытолкать ВСУ из Курской области, готовясь к началу переговоров.

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РФ стянула резервы для наступление на ВСУ на Курском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ситуация в Курской области очень тяжелая. Россияне подтянули туда резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает РБК-Украина.

Курская операция стала для РФ уже политической операцией. Если раньше для России восток был приоритетом для россиян, то сейчас их приоритетом стала Курская область. Враг хочет всеми силами вытолкать ВСУ из Курской области. Костенко считает, что это связано с подготовкой к мирным переговорам.

"Это такая политическая операция с их стороны, чтобы закрепить за собой больше возможности торговаться в тех переговорах, которые возможно будут. Ситуация сложная, сложности вносит погода, там реально сейчас такое распутье, которое заставляет нас привязываться к логистическим путям, которые противник контролирует", - сказал Костенко. видео дня

Наши защитники сейчас пытаются сделать все, чтобы оставить хоть какой-то плацдарм на территории РФ и не позволить оккупантам обстреливать украинские земли.

Костенко добавил, что именно Курская операция смогла оставить наступление российских оккупантов на Покровск.

"Если активность идет на одном из направлений, то на другом направлении конечно не может враг активничать на всех направлениях. Мы видим на протяжении всей войны, если враг где-то включается, то другие направления у него не такие активные. Мы видели как на Покровск - то Курск стоял, сейчас наоборот, то Покровск стал", - сказал Костенко.

Если бы ВСУ не оттянули российские резервы на Курск, то было бы "трудно спрогнозировать", какая бы ситуация была на Харьковском и Покровском направлении.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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