"Историческое решение": Германия внесет правки в свою конституцию ради Украины

Анналена Бербок назвала сумму выделяемых Украине денег.

https://glavred.info/world/istoricheskoe-reshenie-germaniya-vneset-pravki-v-svoyu-konstituciyu-radi-ukrainy-10647938.html Ссылка скопирована

Германия значительно увеличивает помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказала Бербок:

Германия значительно увеличивает помощь Украине

Германия серьезно относится к собственной безопасности

Германия приняла "историческое" решение об увеличении помощи для Украины в 2025 году на 3 млрд евро. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет Укринформ.

"Важно также, что в дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру, предусмотренных основным законом, мы наконец выделяем еще €3 млрд на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине семь €7 млрд, как и в прошлом году", - сказала она. видео дня

Она отметила, что во вторник, 18 марта, в конституцию Германии будет внесена поправка, которая позволит существенно увеличить долг для финансирования обороны и "обеспечит большую поддержку Украине".

"Это мощный сигнал о том, что Германия серьезно относится к собственной безопасности, безопасности Украины и безопасности Европы... Наш вклад в европейский мир, который мы обнародуем в историческом решении завтра в немецком Бундестаге - это то, чего никогда раньше не делали в таком масштабе", - подчеркнула Бербок.

Отметим, еще до парламентских выборов в Германии обсуждали возможность выделения 3 миллиардов евро для Украины. Однако тогда канцлер Олаф Шольц снял этот вопрос с повестки дня.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки истребителей F-16 Украине откладываются до 2026 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиэтапный план перевооружения ЕС и поддержки Украины.

В то же время Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект выводов Совета ЕС. Издание отмечает, что ранее ЕС уже одобрил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эта сумма остается неизменной, однако Будапешт выступает против нового пакета.

Другие новости:

Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок — немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года нанесла внезапный визит на Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ в ходе дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплочённости со словами: "Мы ведём войну против России, а не друг с другом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред