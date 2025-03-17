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Большинство даже не догадывается: 5 предметов, которые не стоит мыть водой

Мария Николишин
17 марта 2025, 18:49
65
Вода, хоть и универсальное средство для уборки, но подходит не для всех предметов.
Большинство даже не догадывается: 5 предметов, которые не стоит мыть водой
Что нельзя мыть водой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие вещи нельзя мыть водой
  • Как вода может навредить различным предметам

Многие привыкли использовать воду во время уборки. Но в некоторых случаях это делать не стоит, потому что она может повредить предметы.

Главред решил разобраться, какие предметы в быту не любят контакта с водой.

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Что нельзя мыть водой

Вода является основной жидкостью в очистке дома, но несмотря на свою универсальность, в некоторых случаях от неё лучше отказаться, пишет Martha Stewart.

Вот несколько предметов, которые нельзя мыть водой:

  • Мебель из дерева. Ни в коем случае нельзя протирать деревянную мебель влажной тряпкой. Через несколько таких протираний мебели ничего не случится, но если делать это на постоянной основе, то древесина со временем начнет деформироваться. Древесину нужно мыть только специальными средствами.
  • Кирпич. Не стоит постоянно мыть кирпич большим количеством воды, потому что она может растворить в нем минералы и соли. Как следствие - кирпич будет выглядеть еще грязнее, чем до мытья.
  • Серебряные изделия. Не стоит чистить в воде ювелирные изделия и бытовые безделушки из серебра. Вода может оставить на металле пятна и через некоторое время привести к коррозии. Кроме того, вода имеет способность просочиться в щели серебра и вызвать повреждения в деликатных местах.
  • Кожаные вещи и мебель. Многие хозяйки боятся обрабатывать кожу агрессивными химическими средствами, поэтому думают, что материал можно мыть водой, однако это не так. Вода способна не только оставить на коже пятна, но и привести к обесцвечиванию материала. Именно поэтому следует использовать специальные средства, которые предназначены для чистки кожи.
  • Газовые конфорки. Также нельзя очищать водой горелки газовой плиты, потому что это приведет к проблемам с воспалением.

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