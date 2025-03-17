Переговоры Трампа и Путина и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 17 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины 17 марта по состоянию на 22:00 / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснил, в чем они заключаются.

По его словам, никто не говорит, что закончить российско-украинскую войну будет легко.

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"Это сложная, трехлетняя война, которая продолжается на очень длинном военном фронте, с большой сложностью. Поэтому никто не утверждает, что это легко", - сказал Рубио в интервью CBS News.

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами на борту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.

По его словам, за выходные было сделано "много работы", сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне", передает Reuters.

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Хозяин Кремля Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российские войска находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра - примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

"Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции", - говорится в отчете ISW.

Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

В ночь на 17 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Жители Астраханской области пожаловались на атаку дронов, в результате которой возник пожар.

Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса. При этом он утверждает, что знаменитая российская ПВО отработала хорошо и произошло лишь падение обломков на территории одного из объектов, вследствие чего и произошло возгорание.

Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал возможный сценарий принуждения страны-агрессора РФ к перемирию в Украине.

В случае отказа России от предложения о перемирии США могут применить новые санкции, подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

В результате дроновой атаки РФ ночью на понедельник обесточены потребители в нескольких областях.

"Ночью враг совершил беспилотную атаку на энергообъекты в нескольких регионах. В результате повреждения оборудования на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram.

Контрудары с обеих сторон: ВСУ перехватывают у врага инициативу в Донецкой области

Благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксируется в частности под Покровском и Торецком.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, еще одним фактором, который влияет на изменение хода боевых действий на этих участках фронта является недостаток резервов у противника.

Германия приняла "историческое" решение об увеличении помощи для Украины в 2025 году на 3 млрд евро. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет Укринформ.

"Важно также, что в дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру, предусмотренных основным законом, мы наконец выделяем еще €3 млрд на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине семь €7 млрд, как и в прошлом году", - сказала она.

Миротворцы в Украине: в каких городах они будут размещены и какова их задача

В последнее время международное сообщество активно обсуждает возможность размещения миротворческих контингентов в Украине как часть усилий для достижения устойчивого мира в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что решение о размещении миротворцев должно приниматься Киевом, подчеркивая суверенитет Украины в этом вопросе. Он отметил, что Франция и Великобритания готовы отправить войска для обеспечения перемирия, и что к этой инициативе могут присоединиться как европейские, так и неевропейские страны.

Главред собрал главное, что стоит знать о введении миротворцев в Украину.

"Наш давний друг и союзник": названа страна, которая блокирует вступление Украины в ЕС

Венгрия продолжает блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом в понедельник в Брюсселе во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Onet.

Американцы массово выступают против Трампа: сколько процентов не поддерживают его: сколько процентов не поддерживают его

Американцы массово ополчились против нового президента Дональда Трампа. Они совсем не одобряют политику Трампа и также не поддерживают людей из его команды. Об этом говорится в результатах опроса NBC News.

Новый опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг 47%, однако 51% американцев негативно относятся к его работе. 54% людей не одобряют его шаги в экономике, 55% не нравится его борьба с инфляцией.

Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭК

Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили с должности руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) 24 февраля 2025 года. Об этом в комментарии Общественному сообщил первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

Германия не надеется на скорое прекращение огня в Украине, поэтому готовит новые поставки оружия. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт, пишет BILD.

В правительстве ФРГ считают, что 30-дневное прекращение огня, которое предложили Соединенные Штаты Америки не будет достигнуто в ближайшее время.

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Погода в Украине 18 марта будет снежной и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях. Скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.

В Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов могут сойти снежные лавины.

Разговор Трампа с Путиным: в Белом доме выступили с важным заявлением

В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

"Мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент (Трамп - ред.) полон решимости его заключить, - сказала она.

Летит на 3 тысячи километров: Украина испытала отечественный дальнобойный дрон

Украина продолжает наращивать производство собственных дронов. В частности, украинский беспилотник на 3 тысячи километров прошел испытания. Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил разработчиков и производителей, которые развивают линейку дальнобойных средств, которые помогут гарантировать безопасность нашего государства.

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