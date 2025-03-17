Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

Андрей Сибига подчеркнул важность дипломатического давления на агрессора.

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Андрей Сибига прокомментировал вопрос достижения перемирия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: Минобороны РФ

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США могут применить новые санкции против РФ

Необходимо дипломатическое давление на агрессора для достижения мира

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал вероятный сценарий принуждения страны-агрессора РФ к перемирию в Украине.

В случае отказа России от предложения о перемирии США могут применить новые санкции, подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность дипломатического давления на агрессора для достижения мира и отметил, что американская сторона активно работает с Россией для получения четкой позиции по вопросам перемирия.

Он говорит, что украинская сторона исходит из того, что сейчас Вашингтон проводит контакты с российской стороной для получения этой позиции.

"Мое мнение, что отрицательный ответ, отказ российской стороны по этому предложению презюмирует возможность применения необходимых элементов давления на россиян для достижения мира", - отметил глава МИД.

Сибига также добавил, что ключевыми инструментами давления являются дипломатические меры, в частности санкции, которые могут быть применены для достижения желаемого результата.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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