Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

Главное:
- США могут применить новые санкции против РФ
- Необходимо дипломатическое давление на агрессора для достижения мира
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал вероятный сценарий принуждения страны-агрессора РФ к перемирию в Украине.
В случае отказа России от предложения о перемирии США могут применить новые санкции, подчеркнул он в интервью РБК-Украина.
Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность дипломатического давления на агрессора для достижения мира и отметил, что американская сторона активно работает с Россией для получения четкой позиции по вопросам перемирия.
Он говорит, что украинская сторона исходит из того, что сейчас Вашингтон проводит контакты с российской стороной для получения этой позиции.
"Мое мнение, что отрицательный ответ, отказ российской стороны по этому предложению презюмирует возможность применения необходимых элементов давления на россиян для достижения мира", - отметил глава МИД.
Сибига также добавил, что ключевыми инструментами давления являются дипломатические меры, в частности санкции, которые могут быть применены для достижения желаемого результата.
Прекращение огня - последние новости по теме
Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.
Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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