"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

За Суджей удалось заранее подготовить выгодные для обороны позиции.

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Военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Что сказал военный:

Ситуация которая сейчас сложилась на Курщине является правильной

Украина бережет личный состав

Решение о выходе украинских войск из Суджи и не вести там уличных боев было правильным, поскольку позволяет снизить потери. Об этом военный эксперт, ветеран морской пехоты, полковник Юрий Микуляк рассказал в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что практика боевых действий на разных направлениях свидетельствует о большом количестве потерь именно при разрушении зданий, в которых обороняются бойцы во время уличных боев.

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"Ситуация которая сейчас сложилась на Курщине является правильной, ведь мы сохраняем личный состав. Этот ход был запланирован", - убежден Микуляк.

Он отметил, что за Суджей удалось заранее подготовить выгодные для обороны позиции, на которых сейчас и закрепились украинские защитники.

Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что операция Сил обороны в Курской области достигла своей главной цели: помогла оттянуть российских оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Таким образом, украинские войска смогли ослабить давление россиян на критически важных участках на поле боя.

Россияне захватили город Суджа в Курской области, сообщили 15 марта аналитики DeepState. Также враг оккупировал село Рубанщина на Курщине.

Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 16 марта, опубликовал карту боевых действий, из которой следует, что украинских войск в Судже нет.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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