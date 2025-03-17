Мужчина копал в своем саду и был ошеломлен находкой: что там было

Мужчина выкопал большое каменное сооружение, вмурованное в землю.

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Находка мужчины в саду / коллаж: Главред, фото: reddit, ua.depositphotos.com

Кратко:

Мужчина наткнулся на интересную находку в своем саду

Он пригласил археологов на это место

Мужчина из Британии был ошеломлен после того, как сделал шокирующую находку во время копания в своем саду.

Он поделился на Reddit снимком, сделанным перед домом, на котором видно большое каменное сооружение, вмурованное в землю, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Мужчину засыпали предположениями другие пользователи социальной сети.

"Это действительно похоже на могильный маркер, а там, где есть один, их обычно больше", - пояснил в ответ один из пользователей.

"Что бы вы ни делали, не копайтесь в этом. Свяжитесь с археологической службой вашего местного совета, возможно, у них есть больше информации об этом месте, и они смогут дать вам совет", - добавил другой пользователь.

Благодарный за совет, мужчина позже сообщил, что он связался с местной археологической группой совета и предоставит обновленную информацию об их ответе.

"Связался с полицией, они приехали почти сразу. Они не знали, что с этим делать, и в итоге я выкопал яму перед ними. Ощущение было такое, будто я копаю себе могилу, это было сюрреалистично. Нашел белый камень, и он был похож на кость, так что это было захватывающе, но оказалось, что это был просто камень. Жду, когда команда археологов выйдет на связь", - продолжил он.

Находка мужчины в саду / фото: reddit

Мужчина также поделился, что на карте 1850-х годов действительно было точно указано расположение часовни на этом месте, он продемонстрировал новую фотографию, на которой видно глубокую пропасть внутри каменного сооружения.

"Примерно на 50 сантиметров вниз стенки конструкции становятся значительно толще. Дно сплошное и соединенное со стенами, поэтому по сути содержимое внутри него самодостаточное", - отметил мужчина.

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