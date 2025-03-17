Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

В Украине первая половина недели будет морозной. Синоптики прогнозируют снег.

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Прогноз погоды в Украине на неделю 17-23 марта / фото: pixabay

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит -13 градусов

Когда в Украину придет потепление

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение недели будет неустойчивой. В первой половине недели ожидается похолодание. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Похолодание придет в Украину из-за поступления холодного воздуха арктического происхождения из северных регионов Европы. Ожидается порывистый северо-западный ветер. В северных и западных регионах будет снег. Ночью синоптик прогнозирует морозы.

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Во второй половине недели произойдет постепенное повышение температуры воздуха. Потепление начнет поступать из южных и западных областей.

Погода в Украине 17 марта

В понедельник, 17 марта, ночью в южных, местами восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В западных и северных регионах в течение суток под влиянием холодного фронта пройдет снег, мокрый снег, снежная крупа; временами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер в Украине северный/северо-западный, 5 - 10 м/с, в западных областях днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем +4...+9 °С, в западной части -1...+4 °С, в Крыму и Приазовье +11...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 18 марта

Во вторник, 18 марта, в Крыму, а также на крайнем юго-востоке страны пройдут умеренные дожди, на Донбассе местами с мокрым снегом. Небольшой снег ожидается также на севере Левобережья Украины. На дорогах западных и северных регионах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в юго-восточной половине страны ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С; на остальной территории ночью -2...-7 °С, в Карпатах -8...-13 °С; днем -2...+3 °С.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 марта

В среду, 19 марта, ночью ожидается небольшой снег в северных областях, местами в южной части, днем также в Крыму. В остальных регионах без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 20 марта

В четверг, 20 марта, под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается малооблачная спокойная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем +5...+10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 21 марта

В пятницу, 21 марта, сохранится антициклональный тип погоды с малооблачным небом и отсутствием осадков по всей стране. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1 °С, днем +7...+12 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: Windy

Погода в Украине 22 марта

В субботу, 22 марта, ожидается комфортная и теплая погода по всей стране, без осадков. Только днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем +9...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: Windy

Погода в Украине 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в южных, центральных и северных областях местами пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 °С, днем +8...+13 °С, на Буковине и Закарпатье до +16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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