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Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2025, 23:19
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Вопрос передачи Крыма России могут выдвинуть на обсуждение в рамках будущего мирного соглашения, пишет издание.
Трамп, Крым, Путин
Трамп обсуждает возможность передачи Крыма России / Коллаж: Главред, фото: ОП, pexels, скриншот из видео

Что известно:

  • США обсуждают передачу украинского Крыма России
  • В СНБО прокомментировали информацию о "передаче" Крыма

Администрация американского президента Дональда Трампа думает над тем, чтобы передать Крым России. Сделать это хотят в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Semafor.

США рассматривают вопрос относительно того, есть ли возможность призвать ООН признать Крым российским.

видео дня

"Такой запрос согласовывал бы администрацию Трампа с позицией президента России Владимира Путина, который давно считает Крым территорией своей страны", - пишет издание.

Отмечается, что об этом стало известно на фоне подготовки к разговору Трампа и Путина, который запланирован на 18 марта. Также издание напоминает о том, что Трамп еще в 2016 году впервые заговорил о признании Крыма территорией РФ. Также он высказывался об этом в интервью в 2018 году:

"Из того, что я слышал, жители Крыма скорее были бы с Россией, чем там, где они были", - говорил Трамп.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко намекнул на то, что такие заявления являются выдумкой ради медийного хайпа.

"Сейчас для западных медиа невероятное время - можно фантазировать о переговорах, анализировать и выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников. Плодить концепции, которые в основном не становятся реалиями переговорного процесса, но всегда можно сказать, что "лежало на столе, просто не договорились". Так и рождаются различные инсайды с названиями "территорий" и другие "планы", которые часто максимум могут быть обычными идеями, одними из сотен, а иногда - выдумками. Реальность будет несколько позже и более конкретная. Сейчас время для медийного хайпа", - написал Коваленко.

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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