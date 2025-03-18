"Это станет фактором сдерживания РФ": что известно о дальнобойных ракетах Нептун

Усовершенствованные ракеты "Нептун" могут уничтожать цели на расстоянии более 1000 км.

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Украина усовершенствовала ракеты Нептун / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Что известно:

Украина усовершенствовала ракеты "Нептун"

Ракеты "Нептун" станут фактором сдерживания РФ

Ракеты "Нептун" могут лететь более 1000 км

Украина усовершенствует ракетную программу и уже проверила эффективность на поле боя "крылатого Нептуна". Он может уничтожать цели на расстоянии более 1000 км. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает РБК-Украина.

"Это хорошая новость. Это хорошая ракета, я ее сам видел. Она имеет большие перспективы", - сказал Костенко. видео дня

Он также добавил, что существует еще несколько вариаций ракеты "Нептун": "длинный Нептун" и "короткий Нептун" - не единственные.

"Это средство теперь производят в различных вариациях - как противокорабельных, так и наземных, которые наносят вред врагу", - добавил он.

Сейчас Украина работает над масштабированием производства и планирует сделать эти ракеты фактором сдерживания РФ.

"Длинный Нептун" в войне РФ против Украины - новости по теме

Как писал Главред, министр обороны Рустем Умеров в ноябре прошлого года говорил, что Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны. Он рассказал об усилении производства отечественных ракет и изготовлении первых 100 единиц в 2024 году.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном боевом применении ракеты "Длинный Нептун" на тысячу километров.

Журналисты Forbes считают, что новой ракетой был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе 14 марта. Объект находится примерно в 480 км от линии фронта. Удар по заводу - лишь один из эпизодов в серии атак Украины на российские нефтяные объекты, которые в 2024 году были вынуждены снизить добычу на 10%.

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