Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

Страна-агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Москва использует затягивание переговоров как тактический маневр, пытаясь захватить как можно больше территорий до момента возможного прекращения огня.

В частности, в ISW вспомнили заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина. Он 17 марта заявил, что войска РФ активизировались на Запорожском направлении, пользуясь улучшением погоды.

Также аналитики отмечают, что российский диктатор Путин не принял американо-украинское предложение о временном прекращении огня на линии соприкосновения и повторил свои требования по урегулированию войны, которые равнозначны капитуляции Украины.

Напомним, как сообщал Главред, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможного прекращения огня в полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Путиным были достигнуты договоренности о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский хочет получить больше деталей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Украина должна понимать, что именно обсуждалось и какие дальнейшие шаги могут быть предложены.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.