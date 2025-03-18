Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

Руслана Заклинская
18 марта 2025, 23:15
129
США с РФ могут обсуждать любые вопросы, но Украина не должна быть в меню для Путина, заявил президент.
'Мы не салат, чтобы быть в меню': Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным
Зеленский хочет знать детали разговора Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина должна получить больше информации о содержании разговора между Трампом и Путиным
  • Путин пытается расширить перечень тем в переговорах с США, чтобы отстранить Украину
  • Украина не может быть "в списке меню для Путина" и о ней нельзя договариваться без ее участия

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить больше деталей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Украина должна понимать, что именно обсуждалось и какие дальнейшие шаги могут быть предложены.

"У него был разговор, они о чем-то поговорили, мы с вами услышали некоторые детали. Я хотел бы услышать больше деталей, тем более, что американская сторона предлагает нам всем встретиться - не нам всем, а группам - встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду", - сказал Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Суспильне.

видео дня

Президент подчеркнул, что Киев поддерживает любые инициативы, которые будут способствовать достижению справедливого мира. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы одобрять или отвергать определенные предложения, Украина должна четко понимать их содержание.

"Если у президента Трампа будет время для разговора, мы всегда готовы выслушать и обсудить дальнейшие действия. У него есть телефон, он может набрать в любое время. Мы готовы, проговорим с ним о следующих шагах. С удовольствием", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что детали переговоров между США и Россией важно знать не только для Киева, но и для партнеров Украины. Зеленский напомнил, что война продолжается между двумя сторонами - Украиной и Россией - и любые попытки договариваться без участия Киева будут безрезультатными.

По его словам, попытки российского лидера обсуждать с американской стороной более широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие с Ираном направлены на то, чтобы максимально отстранить Украину от переговорного процесса.

"Более широкий круг вопросов, это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса потому что действительно у сторон есть широкое поле своих тем. И это понятно, Америка самостоятельное государство, при всем уважении к Америке, к президенту - они могут обсуждать что угодно... Мне кажется, что это их двусторонние отношения. Хотя безусловно они имеют влияние и на нашу ситуацию", - заявил он.

Зеленский утверждает, что говорил США, что Украина не может быть "в списке меню для Путина".

"Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит. Мы самостоятельное государство. И поэтому без нас, о нас - я считаю, что это договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", - подчеркнул президент.

Разговор Трампа с Путиным - главное

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры длились около двух часов, а главной темой обсуждения стала возможность завершения войны России против Украины и запуск мирного процесса.

По словам Трампа, во время разговора удалось достичь договоренности о немедленном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Американский лидер назвал переговоры "очень хорошими и продуктивными".

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевым условием завершения войны является прекращение военной помощи Украине. Москва также поддерживает инициативу частичного перемирия и всунула ряд требований.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Трампа и Путина, отметив, что Киев поддерживает идею прекращения атак на энергетику, но в случае нарушения Россией договоренностей украинские силы нанесут ответный удар.

Читайте также:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. Трамп считает, что США договорились перемирие с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины Переговоры Трампа и Путина
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

23:15Политика
Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

23:01Политика
Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

22:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

23:30

"Миссия Трампа невыполнима": эксперт объяснил, почему не удастся установить мир

23:15

"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

23:01

Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

22:45

Два несчастливых брака и смерть дочери: какой была личная жизнь путиниста Киркорова

22:38

Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
22:29

Вся в черном - Елена Зеленская удивила своим видом

22:24

Не получил желаемого: в NYT сказали, почему Трампа разочаровал разговор с Путиным

22:08

Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ и назвал дату

22:00

Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:48

Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

21:28

"В чувствах": бывшая жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение

21:26

Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе

21:23

ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

20:58

Трамп сделал первое заявление по итогам переговоров с Путиным

20:51

Фатальная ошибка погубит любимую ягоду: на какую высоту обрезать малину

20:35

Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста

19:59

Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины

19:54

У Трампа раскрыли первые планы по завершению войны в Украине

19:30

Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня и дал команду войскам РФ

19:26

В Киеве рухнули цены на аренду квартир: какая стоимость жилья в марте

Реклама
19:22

Фронтальная или вертикальная: эксперты сказали, какая стиральная машина лучше

19:20

Кремль пошел на "жест доброй воли": первые результаты переговоров Трампа и Путина

19:10

Игра Путина по поводу 30-дневного перемириямнение

18:52

Как прочистить трубу дымохода: на удивление простой способ работает безотказно

18:43

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

18:38

Путин заставил Трампа ждать час: в Sky News раскрыли детали звонка

18:25

Минск-1 и очень тяжелые месяцы для Украины: названы последствия отказа РФ от мираВидео

18:22

Мамин светлячок: невестка Ющенко показала самого маленького внука экс-президента

18:01

В Германии проголосовали за изменение Конституции: тратить на Украину будут больше

17:40

РФ стягивает немалые силы: в ВСУ рассказали об угрозе для одной из областей

17:31

Как уйти раньше на пенсию в Украине: кому положено и в каком возрасте

17:07

Известковый налет исчезнет раз и навсегда: чем нужно обработать унитаз

16:50

Жал руку Путину и нападал на Украину: что известно о Бедросе Киркорове

16:42

Обезьяны делают это правильнее людей: назван "лучший способ" очистки бананов

16:36

"Неприятно, но факт": эксперт сказал, что будет, если Трамп не договорится с ПутинымВидео

16:36

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

16:25

Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

16:03

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные деталиВидео

16:01

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

15:42

"Украинцы пусть заткнут свои рты": что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ

Реклама
15:35

19 марта нельзя ссориться и унывать: какой церковный праздник, приметы

15:28

РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцамВидео

15:10

Умер отец Филиппа Киркорова

15:10

Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

14:49

Куда девать опавшие листья с деревьев: неожиданное решение "желтой проблемы"

14:45

Штраф до 900 евро: почему в Греции запрещено носить туфли на шпильках

14:37

"Хотел вернуть Януковича во власть": скандального судью уволили из ОАСК

14:24

Евровидение-2025: место Украины в рейтинге лидеров и главные конкуренты

14:21

Потянул 550 килограммов: украинский стронгмен установил новый мировой рекорд

13:49

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, деталиФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять