'Мы не салат, чтобы быть в меню': Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

США с РФ могут обсуждать любые вопросы, но Украина не должна быть в меню для Путина, заявил президент.

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Зеленский хочет знать детали разговора Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина должна получить больше информации о содержании разговора между Трампом и Путиным

Путин пытается расширить перечень тем в переговорах с США, чтобы отстранить Украину

Украина не может быть "в списке меню для Путина" и о ней нельзя договариваться без ее участия

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить больше деталей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Украина должна понимать, что именно обсуждалось и какие дальнейшие шаги могут быть предложены.

"У него был разговор, они о чем-то поговорили, мы с вами услышали некоторые детали. Я хотел бы услышать больше деталей, тем более, что американская сторона предлагает нам всем встретиться - не нам всем, а группам - встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду", - сказал Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Суспильне.

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Президент подчеркнул, что Киев поддерживает любые инициативы, которые будут способствовать достижению справедливого мира. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы одобрять или отвергать определенные предложения, Украина должна четко понимать их содержание.

"Если у президента Трампа будет время для разговора, мы всегда готовы выслушать и обсудить дальнейшие действия. У него есть телефон, он может набрать в любое время. Мы готовы, проговорим с ним о следующих шагах. С удовольствием", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что детали переговоров между США и Россией важно знать не только для Киева, но и для партнеров Украины. Зеленский напомнил, что война продолжается между двумя сторонами - Украиной и Россией - и любые попытки договариваться без участия Киева будут безрезультатными.

По его словам, попытки российского лидера обсуждать с американской стороной более широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие с Ираном направлены на то, чтобы максимально отстранить Украину от переговорного процесса.

"Более широкий круг вопросов, это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса потому что действительно у сторон есть широкое поле своих тем. И это понятно, Америка самостоятельное государство, при всем уважении к Америке, к президенту - они могут обсуждать что угодно... Мне кажется, что это их двусторонние отношения. Хотя безусловно они имеют влияние и на нашу ситуацию", - заявил он.

Зеленский утверждает, что говорил США, что Украина не может быть "в списке меню для Путина".

"Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит. Мы самостоятельное государство. И поэтому без нас, о нас - я считаю, что это договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", - подчеркнул президент.

Разговор Трампа с Путиным - главное

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры длились около двух часов, а главной темой обсуждения стала возможность завершения войны России против Украины и запуск мирного процесса.

По словам Трампа, во время разговора удалось достичь договоренности о немедленном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Американский лидер назвал переговоры "очень хорошими и продуктивными".

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевым условием завершения войны является прекращение военной помощи Украине. Москва также поддерживает инициативу частичного перемирия и всунула ряд требований.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Трампа и Путина, отметив, что Киев поддерживает идею прекращения атак на энергетику, но в случае нарушения Россией договоренностей украинские силы нанесут ответный удар.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. Трамп считает, что США договорились перемирие с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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