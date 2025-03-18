У Трампа раскрыли первые планы по завершению войны в Украине

Переговоры по миру в Украине начнутся с обсуждения двух аспектов.

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В Белом доме рассказали о планах, с чего должно начаться прекращение войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Что сказали в Белом доме:

Движение к миру начнется с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре

Полное и постоянное перемирие – окончательные шаги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин считают, что движение к миру в Украине должно начаться с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, еще одним условием для начала мирного процессе должно стать установление морского перемирия в Черном море.

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Далее – полное перемирие и постоянное перемирие.

"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергического и инфраструктурного прекращения огня, так же как с технических переговоров об установлении морского перемирия в Черном море, полного перемирия и постоянного мира", - подчеркивается в сообщении.

Переговоры Трампа и Путина – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 18 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Беседа продлилась более 2 часов. Главная тема – завершение российско-украинской войны. Вашингтон и Кремль достигли ряда договоренностей и намерены поддерживать дальнейшие контакты.

Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня, сказали в Кремле. Руководитель РФ дал команду оккупантам прекратить удары по украинской энергетике.

Для завершения войны Путин "потребовал" от Трампа прекратить военную помощь Украине и предоставление разведданных. Кроме того, Путин, дескать, хочет, чтобы Киев остановил мобилизацию и военную подготовку.

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Что такое Белый дом? Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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