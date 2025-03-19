Почему в погребе мокрый потолок – как избавиться от конденсата

"Плачущий погреб" - проблема серьезная. Если оставить "все как есть", то в скором времени начнут портиться овощи и заготовки.

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Как избавиться от конденсата/ коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Андрей Молодой"

Вы узнаете:

Почему образовывается конденсат?

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо

Что делать, чтобы в погребе не было конденсата

Погреб является очень удобной постройкой – в нем можно хранить продукты, выращивать грибы или использовать его для других целей. Однако, есть одна проблема, с которой сталкиваются практически все владельцы подобных сооружений – на потолке в погребе скапливается конденсат. Главред высянил, как избавиться от конденсата в погребе.

Автор Youtube-канала "Андрей Молодой" также рассказал, как бороться с влажностью в погребе.

Почему образовывается конденсат?

"Плачущий погреб" - проблема серьезная. Если оставить "все как есть", то в скором времени начнут портиться овощи и заготовки. Не исключено, что хозяева обнаружат в хранилище плесень. Главная причина этого неприятного явления - нарушение микроклимата помещения, расположенного под землей.

Чаще источником проблемы становится разница температур. Теплый воздух способен удерживать большое количество влаги, холодный - наоборот, быстро лишается ее. Поэтому мелкие капли воды появляются на поверхностях в том случае, если температура перекрытия ниже, чем этот параметр в помещении. В этом случае используют понятие "точка росы". Это температура, при достижении которой воздух становится неспособным удерживать влагу. В этот момент водяные пары (газообразная вода) переходят в жидкое состояние - превращаются в капли, в конденсат.

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо

Избавиться от трещин на поверхностях . Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции.

. Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции. Наладить вентиляцию в погребе . Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух.

. Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух. Контролировать уровень влажности. Когда нет специального прибора для измерения уровня влажности, следует обращать внимание на стены. Если появляются капли влаги или плесень, значит, нужно немедленно принимать меры для проветривания и уничтожения грибка.

Чем обработать стены погреба: какая известь лучше впитывает влагу

Чтобы избавиться от чрезмерной влаги в погребе, нужно побелить стены известью. Ее следует густо развести и добавить немного медного купороса, затем нанести толстым слоем на стены. Таким образом вы снизите влажность воздуха в подвале.

Также можно отделать стены медным купоросом, он лучше всего убивает плесень в погребе. Его концентрация не должна быть выше 5%. А потом следует пройтись по стенам известью, чтобы закрепить результат.

Что делать, чтобы в погребе не было конденсата

Опилки . Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень.

. Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень. Картон . Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости.

. Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости. Соль и пепел. Можно расставить емкости с солью или пеплом, хорошо впитывающими чрезмерную влагу.

Смотрите видео о том, как бороться с влажностью в погребе:

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