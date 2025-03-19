Почему в погребе мокрый потолок – как избавиться от конденсата

Вы узнаете:
- Почему образовывается конденсат?
- Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо
- Что делать, чтобы в погребе не было конденсата
Погреб является очень удобной постройкой – в нем можно хранить продукты, выращивать грибы или использовать его для других целей. Однако, есть одна проблема, с которой сталкиваются практически все владельцы подобных сооружений – на потолке в погребе скапливается конденсат. Главред высянил, как избавиться от конденсата в погребе.
Автор Youtube-канала "Андрей Молодой" также рассказал, как бороться с влажностью в погребе.
Почему образовывается конденсат?
"Плачущий погреб" - проблема серьезная. Если оставить "все как есть", то в скором времени начнут портиться овощи и заготовки. Не исключено, что хозяева обнаружат в хранилище плесень. Главная причина этого неприятного явления - нарушение микроклимата помещения, расположенного под землей.
Чаще источником проблемы становится разница температур. Теплый воздух способен удерживать большое количество влаги, холодный - наоборот, быстро лишается ее. Поэтому мелкие капли воды появляются на поверхностях в том случае, если температура перекрытия ниже, чем этот параметр в помещении. В этом случае используют понятие "точка росы". Это температура, при достижении которой воздух становится неспособным удерживать влагу. В этот момент водяные пары (газообразная вода) переходят в жидкое состояние - превращаются в капли, в конденсат.
Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо
- Избавиться от трещин на поверхностях. Из трещин в погреб попадает вода, поэтому надо обработать все видимые дефекты на стенах и полу герметиком или специальным материалом для гидроизоляции.
- Наладить вентиляцию в погребе. Когда нет циркуляции воздуха, тогда могут появляться грибок и плесень. Если нельзя сделать специальные отверстия для вентиляции, то следует регулярно проветривать погреб, чтобы не застаивался воздух.
- Контролировать уровень влажности. Когда нет специального прибора для измерения уровня влажности, следует обращать внимание на стены. Если появляются капли влаги или плесень, значит, нужно немедленно принимать меры для проветривания и уничтожения грибка.
Чем обработать стены погреба: какая известь лучше впитывает влагу
Чтобы избавиться от чрезмерной влаги в погребе, нужно побелить стены известью. Ее следует густо развести и добавить немного медного купороса, затем нанести толстым слоем на стены. Таким образом вы снизите влажность воздуха в подвале.
Также можно отделать стены медным купоросом, он лучше всего убивает плесень в погребе. Его концентрация не должна быть выше 5%. А потом следует пройтись по стенам известью, чтобы закрепить результат.
Что делать, чтобы в погребе не было конденсата
- Опилки. Чтобы в подвале или погребе не было чрезмерной влажности, пол лучше засыпать сухими опилками. Их следует менять всякий раз, когда они будут становиться влажными. Таким образом потолок и стены погреба будут оставаться сухими, на них не будет конденсата и не будет заводиться плесень.
- Картон. Опытные хозяева часто используют старые коробки, чтобы избавиться от излишней влаги в погребе. Для этого нужно выстелить картон на пол и менять его на новый при необходимости.
- Соль и пепел. Можно расставить емкости с солью или пеплом, хорошо впитывающими чрезмерную влагу.
Смотрите видео о том, как бороться с влажностью в погребе:
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