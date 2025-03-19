Невменяемый путинист Борис Корчевников получил подозрение от СБУ

Краткое содержание:
- Путинист Корчевников является одним из кремлевских рупоров пропаганды
- За ряд нарушений КК Украины ему заочно объявили о подозрении
Российский ведущий, гендиректор прокремлевского телеканала "Спас" и пропагандист Борис Корчевников, который оправдывает войну в Украине, считает убийство украинцев священным делом, а тех, кто отказывается воевать, мусором, уже давно является персоной нон-грата в приличном обществе - он находится под санкциями Украины, Швейцарии и всех стран Евросоюза.
Сегодня Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пропутинскому фанатику. В качестве доказательства его вины приводят его пропагандистскую деятельность на телевидении - в своих эфирах он прославляет преступления страны-оккупанта против Украины, призывает к захвату территории независимого государства и истреблению его жителей. Также он посещает с пропагандистскими миссиями временно оккупированные территории и занимается сбором средств на поддержку армии страны-агрессора.
В связи с этим СБУ объявляют о подозрении по трем статьям Криминального кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации); ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины).
Основное занятие квази-православного пропагандиста Корчевникова в своих программах вроде "Судьбы человека" - беседовать с такими же пропагандистами с целью демонизации и расчеловечивания Запада и Украины. Эти речи транслируются на жителей страны на болотах с целью навязывания им официальных догм военной российской пропаганды.
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Кто такой Борис Корчевников?
Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.
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