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Можно ли повторно использовать пергаментную бумагу – лайфхак

Виталий Кирсанов
19 марта 2025, 20:27
143
Эксперты рассказали, когда можно повторно использовать пергаментную бумагу.
Пергаментная бумага
Можно ли повторно использовать пергаментную бумагу / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Кухня наизнанку"

Вы узнаете:

  • Безопасно ли повторно использовать пергаментную бумагу
  • Когда можно повторно использовать пергаментную бумагу
  • Как очистить использованную пергаментную бумагу

Пергаментная бумага - нехитрое оружие кухонного мира. Она может служить антипригарной подложкой для выпечки печенья, идеальной поверхностью для раскатывания теста, покрытием для разогрева пищи и кондитерским мешком. Главред выяснил, можно ли использовать пергаментную бумагу повторно.

Автор Youtube-канала "Кухня наизнанку" также рассказала о хитростях готовки с бумагой для выпечки.

Безопасно ли повторно использовать пергаментную бумагу

По словам эксперта по безопасности пищевых продуктов Дэрина Детвайлера, пергаментную бумагу можно использовать повторно в некоторых ситуациях, но с ограничениями, пишет Martha Stewart.

"Безопасность повторного использования пергаментной бумаги зависит от того, как она использовалась изначально и не впитала ли она масло, остатки пищи или загрязняющие вещества, которые могут представлять риск для безопасности продуктов питания", - объясняет он.

Хотя повторное использование пергаментной бумаги может сократить количество отходов, Детвайлер подчеркивает, что это следует делать только в безопасных, контролируемых условиях.

Когда можно повторно использовать пергаментную бумагу

Чистота. В целом, пергаментную бумагу можно использовать повторно до трех раз, если она не имеет видимых повреждений и загрязнений.

"Пергаментная бумага может быть использована повторно в некоторых случаях, в зависимости от ее состояния", - подтверждает сертифицированный специалист по пищевой промышленности Джесика Гэвин.

"Если бумага остается чистой и неповрежденной, ее можно использовать повторно", - говорит она.

Воздействие высокой температуры. Помимо видимого жира, хрупкости и потемнения, еще одним фактором, который следует учитывать перед повторным использованием пергаментной бумаги, является уровень тепла, которому она подвергалась ранее.

"Пергаментную бумагу можно использовать повторно после запекания продуктов при температуре 250 градусов по Фаренгейту (примерно 120°C, - ред) или выше. Такая температура убивает большинство бактерий из молока, яиц и масла, что делает ее безопасной для выпечки с низким содержанием жира, например, печенья, бисквитов и рулетов", - объясняет Гэвин.

Как очистить использованную пергаментную бумагу

Подготавливая пергаментную бумагу к повторному использованию, выполните следующие простые действия, чтобы обеспечить ее сохранность:

  • Аккуратно вытрите крошки или мусор сухой тканью или мягкой щеткой.
  • Если бумага слегка жирная, промокните ее чистым полотенцем, но не используйте воду.
  • Если пергаментная бумага слегка влажная, дайте ей полностью высохнуть на воздухе перед хранением, чтобы предотвратить появление плесени.
  • Храните ее в плоском виде в сухом, прохладном месте - лучше всего между двумя листами бумаги или в герметичном контейнере.

Когда не стоит использовать пергаментную бумагу повторно

Контакт с жирами. Никогда не используйте пергаментную бумагу повторно, если она представляет угрозу безопасности.

"Пергаментная бумага часто используется при выпечке и жарке, где она впитывает жир, влагу и частицы пищи. При повторном использовании остатки жиров могут окислиться и стать прогорклыми, что может привести к появлению неприятного привкуса и угрозе здоровью", - говорит Детвайлер.

Контакт с сырым белком. Детвайлер не советует повторно использовать пергаментную бумагу, которая была в контакте с сырыми белками, такими как мясо, птица или морепродукты, из-за риска бактериального заражения.

Антипригарные покрытия. Детвайлер отмечает, что некоторые виды пергаментной бумаги покрыты силиконом или другими антипригарными веществами.

"Многократное воздействие высоких температур может разрушить покрытие, что со временем приведет к попаданию химических веществ в пищу", - указал эксперт.

Чем заменить пергаментную бумагу

Альтернативой пергаментной бумаге могут стать силиконовые коврики для выпечки, которые можно мыть и использовать повторно, и неотбеленная компостируемая пергаментная бумага, которая обеспечивает более безопасную утилизацию. Стеклянная и керамическая посуда для выпечки также может сократить потребность в использовании пергаментной бумаги с антипригарным покрытием.

Смотрите видео о хитростях готовки с бумагой для выпечки:

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Youtube-канал "Кухня наизнанку" – это авторский канал. Его ведет кулинар-любитель Оксана. Она признается, что у нее нет кулинарного образования. Женщина делится своими рецептами, секретами и наблюдениями. На канал подписано более шести миллионов человек.

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