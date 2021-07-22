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Двойное убийство в Луцке: мужчина расправился с бывшей женой и дочерью после приговора суда

22 июля 2021, 07:55
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Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Мужчина зарубил топором свою 56-летнюю бывшую жену Майю, а потом и 22-летнюю дочь Таню / Фото vl.npu.gov.ua

20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Убийство произошло в многоэтажном доме на проспекте Соборности в Луцке. Мужчина зарубил топором свою 56-летнюю бывшую жену Майю, а потом и 22-летнюю дочь Таню. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала, передает Obozrevаtel.

После совершения преступления Василий Пилипюк позвонил в дверь соседям, которые и вызвали полицию.

Соседи рассказывают, что у мужчины был тяжелый характер, все его боялись. Бывшая жена и дочь жили с ним в одной квартире вынужденно. Майя подала на развод еще в 2011 году через 24 года брака. Однако через полгода апелляционный суд отменил решение о заочном разводе. В 2015 году женщина трижды вызывала полицию из-за насилия в семье. Причем один раз Пилипюк поднял руку и на дочку. Женщина снова подала на развод. В суде она открыто рассказала, что Василий оказывает постоянное физическое и психическое насилие. Пару развели в сентябре. Тем не менее уйти из общей квартиры мать с дочкой не могла.

9 мая 2020 года Пилипюк устроил очередной скандал. В этот раз он бросил в голову бывшей жены металлический предмет. Защищать маму бросилась дочка, но отец изо всех сил ударил ее по лицу кулаком. Женщина вызвала правоохранителей. Судмедэкспертиза признала это легкими телесными повреждениями, полиция открыла уголовное производство также по статье о домашнем насилии. Пилипюку грозило лишение свободы, но он ударился в бега.

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Луцкий отдел полиции ГУНП в Волынской области в декабре 2020 года объявил Пилипюка в розыск, нашли семейного насильника уже в марте 2021 года.

В мае Луцкий горрайонный суд признал Пилипюка виновным в нанесении легких телесных повреждений и домашнем насилии, однако не отправил преступника за решетку, а оштрафовал. Приговор вступил в силу 15 июня, а уже через месяц Пилипюк жестоко убил не только бывшую жену, но и единственную дочь. Теперь ему грозит срок от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщал Главред, в Борисполе Киевской области мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его тело в огороде.

В Сумской области сын убил свою 83-летнюю мать, которая приезжала к нему погостить из Киева. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело убитой и спрятал в разных местах. Он признался в убийстве и показал, куда спрятал остатки тела.

полиция новости Луцка убийство
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