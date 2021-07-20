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"Отрубал жене голову": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке

20 июля 2021, 20:42

Мужчине за убийство семьи грозит пожизненное заключение.

Убийство в Луцке
Убийство в Луцке / ТСН

В Луцке 20 июля, в доме №32 на улице Соборности произошло жуткое двойное убийство. Мужчина убил свою дочь и жену.

Соседи мужчины, подозреваемого в убийстве жены и дочери, плачут от ужаса и отчаяния, но не удивлены, что такое случилось. Говорят, он был семейным тираном, и от него часто приходилось спасать жену и дочь, пишет konkurent.ua.

На этот раз спасти женщин не удалось. 56-летнюю мать зарубил в постели, а дочь — в коридоре. Как пишет издание, мужчина отрубил женщине голову.

"Он сам сказал соседке "вызывайте полицию, я забил женщину с ребенком". Неадекватный, что я могу сказать. Такого человека надо за решеткой держать и все. С головой у него не все хорошо. Сколько людям он пакостей делал, и нам, и в соседнем доме", — рассказывает одна из соседок.

Под подъездом рыдает сестра погибшей женщины Зоя Ковальская. Она не может поверить, что ее родной сестры уже нет.

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"Сколько он издевался, сколько делал чудо. Было уже не раз, и она говорила полиции. Только теперь, когда забил, они уже расследуют. А раньше они не могли ничего принять. Единственная дочь была. Был мальчик, имел церебральный паралич и умер. Танечка училась, магистерское заканчивала", — рассказывает женщина.

Подозреваемого уже доставили в наркодиспансер.

Как оказалось, супруги развелись еще лет 5 назад. Однако жили под одной крышей, потому что не могли разделить квартиру.

Как передает ТСН, задержанный неоднократно поднимал руку на бывшую жену и дочь. И его даже судили за нанесение повреждений и за домашнее насилие. Суд назначил мужчине штраф в более 2000 гривен и отпустил под личное обязательство. На этом все и закончилось.

"После этого также еще дважды вызывала женщина полицию о совершении им домашнего насилия, но отказывалась писать заявления", — добавляют в полиции.

Соседи утверждают, что к убийству все шло. Рассказали, что несколько дней назад слышали, как человек издевался над бывшей женой и дочкой.

"Крики, скандалили, мы уже привыкли к тем крикам. Таня очень визжала, сильным таким голосом, просто невыносимым", — говорит одна из соседок.

Сегодня ему должны объявить подозрение, а завтра избрать меру пресечения. Ему грозит пожизненное заключение.

убийство
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