Двойное убийство в Луцке: пьяный мужчина зарубил топором жену и дочь

Преступление было совершено в квартире многоэтажного дома.
В Луцке задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены и дочери.
Преступление было совершено в квартире многоэтажного дома. Правоохранители обнаружили в помещении тела двух женщин — 56 и 22 лет, говорится в сообщении ГУ НП в Волынской области.
На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.
Как пишет издание ВолыньPost, мужчина, зарубивший жену и дочь, наканунен употреблял алкоголь, говорят соседи.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Борисполе Киевской области мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его тело в огороде