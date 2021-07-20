Двойное убийство в Луцке: пьяный мужчина зарубил топором жену и дочь

Мужчину задержали в Луцке за убийство жены и дочери / vl.npu.gov.ua

В Луцке задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены и дочери.

Преступление было совершено в квартире многоэтажного дома. Правоохранители обнаружили в помещении тела двух женщин — 56 и 22 лет, говорится в сообщении ГУ НП в Волынской области.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.

/ vl.npu.gov.ua

Как пишет издание ВолыньPost, мужчина, зарубивший жену и дочь, наканунен употреблял алкоголь, говорят соседи.

/ vl.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Борисполе Киевской области мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его тело в огороде