В Сумской области сын убил мать и расчленил тело

Подозреваемый в убийстве задержан и находится в СИЗО / su.npu.gov.ua

В Сумской области произошло жестокое убийство. Сын убил свою 83-летнюю мать, которая приезжала к нему погостить из Киева. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело убитой и спрятал в разных местах.

О возможном убийстве старший участковый офицер полиции узнал от одного из жителей поселка. Чтобы проверить эту информацию, полицейский вместе с коллегами пришел домой к 62-летнему мужчине, передает пресс-служба полиции Сумщины.

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"Во дворе мы увидели некоторые вещи, которые указывали на возможное преступление", - рассказал старший участковый офицер полиции Шосткинского районного управления полиции Сергей Черняк.

По его словам, сначала мужчина утверждал, что никакого отношения к исчезновению матери не имеет, а эти вещи принесли его собаки. Впрочем, позже он все же признался в убийстве и показал, куда спрятал остатки тела.

Сам злоумышленник объясняет, что причиной преступления стал конфликт с матерью.

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Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

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По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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