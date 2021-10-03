На Сумщине по дороге на суд неожиданно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына – СМИ

Мужчина признался, что специально задушил своего 3-летнего сына / https://su.npu.gov.ua/

В городе Глухове, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом. Несколько дней назад его отвезли на суд, однако по дороге он скончался. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили до смерти.

О гибели подозреваемого написало местное издание "Ваш шанс" со ссылкой на руководство Сумского следственного изолятора Вадима Васина. После совершенного преступления мужчина находился в этом изоляторе вплоть до последнего времени. Несколько дней назад его отвезли в Глухов на суд, и больше в СИЗО он не вернулся.

Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, задушившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.

Кто это сделал, пока держится в секрете. Не исключено, что это могли быть другие подследственные во время транспортировки в автозаке.

Что известно об убийстве 3-летнего мальчика

В Глухове отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним. В городе развернули поиски.

На следующий день правоохранители нашли 50-летнего мужчину на одной из улиц города, однако сына с ним не было. Сначала он убеждал, что не знает, где ребенок.

Через некоторое время мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место преступления.

В лесополосе мужчина связал ребенку руки и ноги скотчем и надел на голову пакет. Через это 3-летний мальчик задохнулся и умер.

Подозреваемый признался в содеянном и сказал, что планировал это год. Мол, хотел отомстить за то, что мальчик оскорблял своего меньшего брата.

Признания мужчины и кадры с места убийства: смотрите видео полиции