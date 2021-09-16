Выбросил тело в лесополосе: отец задушил своего трехлетнего сына на Сумщине

Бездыханное тело ребенка нашли в лесополосе / https://su.npu.gov.ua/

В Сумской области отец расправился со своим трехлетним сыном, после чего бросил его тело в лесополосе. Преступление произошло в городе Глухов Шосткинского района.

Ранее в полиции сообщали, что 15 сентября мужчина забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Их разыскивали как без вести пропавших.

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Предварительно установлено, что он ночью 16 сентября на окраине города в лесополосе он задушил своего сына.

"Приехав к ближайшей лесополосе связал ему руки и надел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После чего уехал", — рассказали в полиции.

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Также сообщалось, что в Днепре отец до смерти избил собственного сына. Дикое убийство в Каменском Днепропетровской области.