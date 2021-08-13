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"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13 августа 2021, 13:33

Мэтью Тейлора Коулмена суд обвинил в убийстве двухлетнего сына и десятимесячной дочери. Суд отправил подозреваемого под стражу без права на залог.

Полиция, США
В США мужчина застрелил своих маленьких детей / Reuters

В США мужчина убил своих маленьких детей, поскольку истово верил в различного рода конспирологические теории о рептилоидах. Об этом сообщает канал NBC.

Мэтью Тейлора Коулмена суд обвинил в убийстве двухлетнего сына и десятимесячной дочери. Детей убили на прошлой неделе в Мексике. Их отец был задержан после возвращения в США.

40-летний мужчина на допросе сознался сотрудникам ФБР, что убил детей с помощью ружья для подводной охоты. По словам Коулмена, он убил детей, поскольку они должны были вырасти настоящими чудовищами. Мол, его жена передала им свою "змеино-рептилоидную ДНК". Мужчина назвал убийство "единственным способом чтобы спасти мир".

Суд отправил Коулмена под стражу без права освобождения под залог.

Справка Рептилоиды — вымышленная раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего изображаются как существа, имеющие внеземное происхождение, наделенные интеллектом и способностью принимать облик человека. Рептилоиды фигурируют в мифах и легендах, в фантастических книгах, в различных теориях заговора, современных городских легендах и в поп-культуре.

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Напомним, ранее в американском штате Висконсин с особой жестокостью убили 23-летнюю уроженку Львовской области Татьяну Гужву.

Стражи порядка уже задержали законного супруга Гужвы 31-летнего Фуада Пашаева. Мужчина помещен в тюрьму Колумбийского округа до объявления официального обвинения.

новости США убийство рептилоиды
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