Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

Отец отомстил сыну за младшего ребенка / https://su.npu.gov.ua/

Дикая трагедия в городе Глухов Сумской области, о которой стало известно утром 16 сентября, получила неожиданное продолжение. Отец-убийца рассказал, зачем расправился со своим трехлетним сыном.

Он уже сознался в содеянном и детально рассказал о том, как все происходило. Как известно, накануне мужчина забрал мальчика из садика. Однако домой так и не привез. На поиски их обоих бросили все силы местной полиции и местных жителей. А утром копы убили наповал ужасной новостью - мальчика нашли мертвым в лесополосе. На голове у него был пакет.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, в последний раз 3-летнего Алешу видели в детском саду 15 сентября. Около 16:00 за ним на велосипеде приехал отец и якобы забрал ребенка домой. Но спустя 2 часа в полицию обратилась семья теперь уже покойного Алеши.

"По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка", - отметил представитель полиции Сумщины Владимир Крупецкий.

Целую ночь отца с сыном искали всей округой. Их фотографии стали вирусными в местных группах в соцсетях.

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Но около 8 утра поиски прекратили. Полиция нашла и отца, и ребенка. Они были в полутора километре от детского сада, на окраине Глухова. Мальчик уже был мертв. Мужчину задержали.

Соседи рассказали, что погибший мальчик из многодетной семьи. Двое старших детей - от предыдущего брака матери, а двое младших - от ее нынешнего мужа, с которым женщину свела трагедия.

Оказывается несколько лет назад на ее глазах утонул 10-летний сын. Она едва пережила это горе и чуть было не сошла с ума. Но на пути ей встретился Сергей.

"Детей он всегда на руках носил. Такая семья была - ни крика, ничего", - добавили соседи.

Алеша не самый младший в семье. Поэтому, пока мать ухаживала за младенцем, мальчиком чаще занимался отец.

"Алексея приводил отец и забирал отец. Еще целовал, обнимал. Справок, что отец какие-то психические имел расстройства нет", - рассказала директор Глуховского УВК №4 Элла Гурець.

Однако то, что сказал сам горе-отец, эти слова опровергает. Он рассказал полиции, что убить сына хотел давно.

"Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", - сказал убийца отец во время признания.

Точную причину смерти Алеши устанавливают эксперты.

А еще ужасное в этой истории то, что сегодня, 16 сентября, мальчику должно было исполниться 4 года.

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