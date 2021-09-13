В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью"

Женщина хотела выбросить дочку из окна / Скриншот

В Запорожье на проспекте Соборности произошел душераздирающий инцидент. Женщина открыла окно и выставила ребенка на край подоконника, бормоча непонятную речь.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале its_zp.

На этих ужасающих кадрах видно как мать поставила девочку 2-4 лет край подоконника и практически не держала. Очевидцы вызвали полицию, а тем временем кричали матери, чтобы она убрала ребенка с подоконника. Но она не реагировала.

СМИ предполагает, что женщиной на видео может быть местная жительница, которая в апреле 2019 года совершала подобный поступок со своей дочерью. Тогда девочку спасли представители ГСЧС. После инцидента ребенка отдали отцу, а его мать попала в больницу.

На этот раз на место ЧП также выехала следственно-оперативная группа Запорожского РУП, руководители ювенальной превенции и группы и борьбе с домашним насилием ГУНП в Запорожской области, сотрудники ювенальной превенции Запорожского РУП и начальник службы по делам детей Запорожского городского совета, медицинские работники.

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"На месте происшествия было установлено, что по решению суда место жительства малолетнего ребенка определено вместе с отцом. Однако, на основании решения органов опеки и попечительства, мать ребенка имеет право на общение с ней один раз в неделю и второй день по письменной договоренности с отцом . И вчера, 12 сентября, женщина 1975 года рождения забрала 5-летнюю дочь к себе домой ", - отметили в полиции.

Специалисты проводят проверку.

Напомним, ранее страшная трагедия в российском Стерлитамаке. 29-летняя роженица выбросила из окна роддома чужого новорожденного малыша. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Также ранее в Одессе из окна третьего этажа выпал семилетний ребенок. Мальчик погиб до приезда медиков. Происшествие произошло, когда родителей не было. Кроме погибшего мальчика, в квартире было еще двое детей. Родители отошли и оставили их одних.