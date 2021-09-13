УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью"

13 сентября 2021, 18:12
Прослушать новость
Остановить

Неадекватную женщину заметили очевидцы и вызвали полицию.

Женщина хотела выбросить дочку из окна / Скриншот

В Запорожье на проспекте Соборности произошел душераздирающий инцидент. Женщина открыла окно и выставила ребенка на край подоконника, бормоча непонятную речь.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале its_zp.

На этих ужасающих кадрах видно как мать поставила девочку 2-4 лет край подоконника и практически не держала. Очевидцы вызвали полицию, а тем временем кричали матери, чтобы она убрала ребенка с подоконника. Но она не реагировала.

СМИ предполагает, что женщиной на видео может быть местная жительница, которая в апреле 2019 года совершала подобный поступок со своей дочерью. Тогда девочку спасли представители ГСЧС. После инцидента ребенка отдали отцу, а его мать попала в больницу.

На этот раз на место ЧП также выехала следственно-оперативная группа Запорожского РУП, руководители ювенальной превенции и группы и борьбе с домашним насилием ГУНП в Запорожской области, сотрудники ювенальной превенции Запорожского РУП и начальник службы по делам детей Запорожского городского совета, медицинские работники.

Реклама

"На месте происшествия было установлено, что по решению суда место жительства малолетнего ребенка определено вместе с отцом. Однако, на основании решения органов опеки и попечительства, мать ребенка имеет право на общение с ней один раз в неделю и второй день по письменной договоренности с отцом . И вчера, 12 сентября, женщина 1975 года рождения забрала 5-летнюю дочь к себе домой ", - отметили в полиции.

Специалисты проводят проверку.

Напомним, ранее страшная трагедия в российском Стерлитамаке. 29-летняя роженица выбросила из окна роддома чужого новорожденного малыша. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Также ранее в Одессе из окна третьего этажа выпал семилетний ребенок. Мальчик погиб до приезда медиков. Происшествие произошло, когда родителей не было. Кроме погибшего мальчика, в квартире было еще двое детей. Родители отошли и оставили их одних.

viber
новости Запорожья
Сейчас вы просматриваете новость «В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Что на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жирЧто на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жир Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвскиНепростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевтСтало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Грозовые дожди испортят бабье лето в Украине: что ждать от погоды в ближайшие дниГрозовые дожди испортят бабье лето в Украине: что ждать от погоды в ближайшие дни

Последние новости

18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

Реклама
17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

17:05

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

17:04

Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона Видео

17:01

Ольга Серябкина официально подтвердила беременность и показала мужа

17:01

"Видны пальчики на ножках": в Харькове нашли в кустах выброшенный человеческий эмбрион Видео

17:00

Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

16:30

В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон Видео

16:30

"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

16:26

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

16:23

В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

16:21

Ученые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта"

16:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

16:02

Шмыгаль заговорил об изменениях правил карантина Видео

Реклама
16:01

Шевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ Видео

16:00

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

15:50

В Киеве на "Золотых воротах" открывается персональная выставка живописи Нелли Дробот

15:47

Быстрое решение острой проблемы: новый мост в Ивано-Франковске достроят в рамках Большой стройки

15:41

Сердечный приступ: "тихие" симптомы, которые можно легко пропустить Видео

15:31

Беленюк рассказал о самом сложном препятствии на пути к "золоту" на Олимпиаде в Токио

15:29

Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Видео

15:05

Украина может перейти в желтую зону карантина на этой неделе Видео

15:01

Потерял сознание, реанимация не помогла: в киевском Артеке умер 12-летний мальчик Видео

15:01

"Человек становится уязвимым": инфекционист рассказал, как не подхватить COVID-19 после вакцинации

14:50

И это не арбуз: в Украине цены на самые популярные осенние плоды упали до рекордного уровня

14:48

Олимпийская призерка Рыжикова рассказала о секрете своего успеха: нужно найти наставника

14:41

На Северном ГОКе реализуют новый проект, позволяющий еще больше сэкономить энергоснабжения

14:30

Оля Полякова призналась, что у нее кризис в отношениях с мужем Видео

14:29

Лилия Подкопаева представила книгу о победах украинских олимпийцев

14:24

В Минздраве назвали условие работы бизнеса при жестком локдауне Видео

14:22

Дарья Белодед объяснила свои слезы после "бронзы" на Олимпиаде в Токио

14:21

"Обсуждение невозможно": у Путина ответили на ультиматум Киева по Крыму Видео

14:16

Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Видео

14:07

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

Реклама
13:58

Зеленский заявил о намерении Украины стать хозяином зимних Олимпийских игр

13:53

Пенсии "взлетят": кому повысят выплаты уже в октябре Видео

13:42

В стельку пьяный водитель взял на таран стадо коров в Ровенской области: двое животных погибли

13:39

Украинские туристы попали в страшную аварию в Турции: в МИД рассказали подробности Фото Видео

13:36

Украинская каратистка, олимпийская призерка Терлюга призналась, что выходит замуж

13:34

Компания "Метинвест" помогла организовать концерт к 30-летию Национального олимпийского комитета

13:26

В Египте для туристов построили два новых города: также появилась украиноязычная горячая линия Видео

13:22

Всемирный банк поставил условие Украине для получения $350 млн транша Видео

13:11

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

13:00

Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять