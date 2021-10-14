Совершала любовный ритуал: известную биатлонистку подозревают в убийстве подростка

Мария Корнеева якобы совершала ритуал / sport24.ru

В России задержали трехкратную чемпионку страны по ачери-биатлону. Речь идет о 28-летней Марии Корнеевой. Ее подозревают в ритуальном убийстве подростка. Кроме спортсменки, под стражу взят и отчим погибшего мальчика Владислав Цикунов, сообщает Sport24.

Отмечается, что 15-летний Роман Федулов пропал 8 октября под Рязанью. Его тело обнаружили 14 октября с признаками насильственной смерти. В частности, на теле парня были следы порезов. На нем якобы пытались нарисовать оккультный символ.

По словам Цикунова, Корнеева хотела вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, но в процессе случайно убила его.

К такому недоумению пара прибегла с надеждой вернуть отношения Цикунова и матери подростка.

Правоохранители во время обыска гаража отчима убитого мальчика нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения Валькирии.

Напомним, ранее гражданин Украины, задержанный полицией в Польше, признался в убийстве своего семилетнего сына и покушения на жизнь жены. 27-летний украинец Дмитрий Т. заявил, что, ударяя ножом 7-летнего сына Максима и супругу Анастасию, "он хотел защитить семью от чего-то еще хуже".