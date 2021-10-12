"Невозможно представить, что девочка с яростью маньяка убивала мать": жуткие детали ЧП в Виннице

Знакомые семьи не верят в произошедшее / фото Обозреватель

В Винницкой области 16-летняя школьница призналась в убийстве собственной матери — дочь нанесла ей не менее 30 ножевых ранений.

На такой поступок подросток решилась, вроде бы из-за того, что мать не пускала ее гулять. Изуродованное тело погибшей дочь положила на тачку и вывезла на территорию нежилого домовладения, где сбросила в колодец, пишет "Обозреватель".

Около 30 ножевых ранений

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли на соседней заброшенной области в колодце центрального водоснабжения. Оно было прикидано старой одеждой и камнями.

"На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей", — сообщили в ГУНП в Винницкой области.

Читайте также"Я не знаю, человек ли это": мать убитой Мирославы Третьяк хочет пожизненного для душегуба ее дочкиПо предварительной информации следствия, девушка поссорилась с мамой поскольку она не пускала ее гулять. Во время конфликта дочь нанесла своей маме около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезли тело и бросила его в колодец.

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Знакомые шокированы произошедшем

Соседи, учителя в школе и просто знакомые шокированы трагедией — они не верят, что отличница и умничка Саша могла такое совершить, несмотря на то, что в Сети было опубликовано признание девушки.

"Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать, — просто невозможно!" — говорят соседи.

Смущает их и то, как девушка могла перетащить тело матери, спрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. На видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а по информации правоохранителей они были менее 30.

Грозит 15 лет тюрьмы

Сейчас школьница находится в изоляторе по подозрению в умышленном убийстве. Если ее вина будет доказана, то за решеткой он может провести 15 лет.

Ранее мы сообщали, что гражданин Украины, задержанный полицией в Польше, признался в убийстве своего семилетнего сына и покушения на жизнь жены. 27-летний украинец Дмитрий Т. заявил, что, ударяя ножом 7-летнего сына Максима и супругу Анастасию, "он хотел защитить семью от чего-то еще хуже".