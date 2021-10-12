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Нанесла 30 ударов ножом: на Винничине школьница-отличница жестоко убила мать

12 октября 2021, 09:12

16-летняя Александра призналась в совершении преступления. Но соседи и знакомые не верят, что девочка могла пойти на убийство.

Надежда Ющенко
Надежда Ющенко / Фото Facebook

В Винницкой области полиция обнаружила мертвой 35-летнюю Надежду Ющенко. Тело лежало под старой одеждой и камнями в колодце центрального водоснабжения на территории недостроенного дома. Вокругправоохранители заметили следы крови. Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержали ее 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания

В полицию 9 октября обратилась свекровь Надежды. Женщина заявила, что с вечера не видела свою невестку. В полиции сообщили, что, по предварительной информации следствия, во время ссоры на кухне школьница нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения.

Фото vn.npu.gov.ua
Фото vn.npu.gov.ua

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.

Что известно о погибшей

Надежда Ющенко родилась и долгое время жила в Бердичеве. Замуж вышла в 19 лет (в 2005 г.). В браке с Ираклием Майсурадзе она родила двух девочек, старшую назвали Александра, пишет Obozrevatel. Через четыре года пара рассталась, а официально развелась в 2011 году.

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В 2013 году Надежда снова вышла замуж и родила еще одну дочку. Семья жила в поселке городского типа Глуховцы в доме на двух хозяев – через стенку с родней мужа.

Как рассказывают соседи, семья была благополучной. Свекровь любила Надежду и внучек.

"А девчонки – все отличницы, бабушка следила за учебой, тем более что работала в той же школе, куда они ходят", – поделилась одна из местных жительниц.

Сама Надежда работала парикмахером, также занималась маникюром. Ранее у нее был небольшой салон красоты в Бердичеве.

Александра Майсурадзе
Александра Майсурадзе / Фото Facebook

Как пишет издание со ссылкой на источники в полиции, одной из причин ссор матери и дочери мог быть ее родной отец. Однако, журналисты предполагают, что это маловероятно, поскольку в мае 2021 года первого мужа Надежды лишили родительских прав. После развода женщины видела экс-супруга лишь один раз. Все это время он не интересовался своими детьми. С 2009 года задолженность по алиментам составила более 100 тысяч гривен.

В суде девочки заявили, что своего биологического отца не знают, не общались с ним и считают целесообразным лишение его родительских прав.

Соседи, учителя в школе и просто знакомые не верят, что Александра могла убить мать, хотя в Сети было опубликовано видео ее признания в полиции. Смущает их и то, как хрупкая девочка могла перетащить тело матери, спрятать, а потом хладнокровно вымыть дом.

Кроме того, на видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а в релизе полиции говорится о примерно тридцати ударах.

Если вина Александры Майсурадзе (Ющенко) будет доказана, его грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщал Главред, в Сумской области произошло жестокое убийство. Сын убил свою 83-летнюю мать, которая приезжала к нему погостить из Киева. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело убитой и спрятал в разных местах.

В Кременчуге Полтавской области несколько дней разыскивали 48-летнюю женщину. Позже ее тело обнаружили в колодце. Убил женщину собственный сын.

В полицию обратилась дочь потерпевшей, после того как женщина перестала выходить на связь. Исчезновение было первым и очень подозрительным. Следователи нашли тело 48-летней женщины в колодце на территории двора под грудой мусора.

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полиция Винницкая область новости Украины убийство
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