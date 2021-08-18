В Кременчуге мужчина зарубил мать топором и выбросил труп в колодец с мусором

Копы нашли тело 48-летней женщины в колодце на территории двора / Фото Нацполиции

В Кременчуге Полтавской области несколько дней разыскивали 48-летнюю женщину. Позже ее тело обнаружили в колодце. Убил женщину собственный сын.

В полицию обратилась дочь потерпевшей, после того как женщина перестала выходить на связь, сообщается на странице департамента уголовного розыска в Telegram.

Исчезновение было первым и очень подозрительным. Следователи нашли тело 48-летней женщины в колодце на территории двора под грудой мусора.

Правоохранители выяснили, что в ночь на 5 августа сын убил свою мать, а после преступления сбросил тело и другие вещи в колодец.

Исчезнувшую женщину нашли убитой/ Фото Нацполиции

Мужчина сознался в совершенном и рассказал, что причиной стала семейная ссора, во время которой он ударил женщину топором по голове. От полученных травм она погибла.

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25-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных уголовных правонарушений. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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