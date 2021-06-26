Сын зверски убил мать и побил молотком ее сожителя в Днепропетровской области / dp.npu.gov.ua

Трагедия произошла в Павлограде Днепропетровской области – там 58-летнню женщину забил насмерть сын. Когда полицейские приехали в квартиру, то увидели на трупе женщины многочисленные повреждения.

36-летний сын умершей рассказал, что его мать вернулась домой от сожителя избитой и легла спать, а вскоре умерла, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Когда полицейские отрабатывали вызов, медики передали им, что в больницу поступил 61-летний мужчина с травмами. Оказалось, что события связаны между собой.

Стражи порядка выяснили, что нарушитель избил свою мать и ее сожителя. Чтобы запутать следствие, он называл разные версии события. Копы изъяли и орудие преступления — молоток.

Полицейские также уточнили, что сын с матерью постоянно конфликтовал. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим, в том числе и за умышленное убийство.

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Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в нарушении 1-ой и 2-ой части статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Подозреваемому грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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