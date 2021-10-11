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Не пустила на дискотеку: под Винницей школьница зарезала мать и выбросила тело в колодец

11 октября 2021, 14:02
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Во время ссоры несовершеннолетняя нанесла матери около 30 ножевых ранений. Тело на тачке она отвезла в соседний двор и сбросила в старый колодец.

Жертву нашли в колодце / vn.npu.gov.ua

В Хмельницком районе Винницкой области 16-летнюю девушку задержали по подозрению в жестоком убийстве собственной матери. Сначала ни в чем не признавалась. Только через сутки, когда все факты и доказательства указали именно на нее, призналась.

Как стало известно, инцидент произошел в Казатинской территориальной громаде. В полицию об исчезновении 35-летней женщины сообщила свекровь погибшей. Правоохранители впоследствии нашли тело гражданки в колодце водоснабжения, говорится в сюжете ТСН.

Между мамой и дочерью произошла ссора

Накануне девушка поссорились с матерью, потому что та не пустила ее на дискотеку. В результате ссора переросла в драку, в ходе которой девушка взяла кухонный нож и нанесла им матери около 30 ранений. После чего изуродованное тело погибшей положила на тачку и вывезла на территорию нежилого домовладения и сбросила в колодец.

Позже девушка убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и убрала от посторонних глаз кухонный нож.

Что грозит преступнице

Сейчас девушка в изоляторе временного содержания. Сегодня после обеда Казатинский районный суд будет избирать ему зарубежный мероприятие. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

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Ранее Главред уже писал, что в США 13-летняя девочка по приказу матери закопала свою 4-летнюю сестру на заднем дворе дома.

Умершая девочка была наказана за испачканные штаны – ее заставили три дня стоять в прачечной. В конце концов обессиленная Мигеллик упала и ударилась головой. Ее мать, 31-летняя Малик Беннетт, сделала дочери искусственное дыхание, однако спасти девочку не смогла.

Тогда женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника. Через пять дней из-за невыносимого запаха Беннетт купила лопату и, выкопав яму на заднем дворе своего дома, заставила старшую дочь поместить тело сестры в яму и засыпать землей.

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