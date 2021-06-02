Охота на маньяка: в Днепре мстители подожгли и закопали "педофила"

Полиция расследует жестокое убийство / УНИАН

В Днепре произошло жестокое убийство: подозреваемого в педофили избили, подожгли и закопали в лесу.

Как говорится в материале Надзвичайних новин, среди мстителей оказался отец изнасилованного и убитого в 2020 году 11-летнего Родиона Волкова. Мальчик стал жертвой престарелого маньяка, который был задержан и признался в изнасиловании и убийстве ребенка.

Отмечается, что Дмитрию с двумя друзьями показалось, что 35-летний Александр Тептыш преследовал 12-летнюю школьницу, которую, по их мнению, он хотел изнасиловать.

В то же время никаких доказательств намерений или действий убитого, направленных на совращение несовершеннолетних, нет. Сестра Александра Лилия охарактеризовала его как тихого, спокойного и непьющего мужчину, который никогда не прикасался к детям, рассказали журналисты.

Женщина уверена, что преступникам удастся избежать наказания, так как двоих из них уже выпустили из следственного изолятора. На суде обвиняемые утверждали, что никого не убивали, а лишь старались предотвратить преступление.

Добавим, что Александр Тептыш пропал без вести прошлой осенью. Его тело случайно обнаружил грибник в посадке на окраине города. На останках были следы огня, также обнаружено более ста различных телесных повреждений.

Напомним, в селе Переселение Обуховского района Киевской области полицейские поймали мужчину, совершавшего развратные действия сексуального характера в отношении своей 5-летней племянницы.

Правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы. Свои действия мужчина снимал на видео.