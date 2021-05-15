Под Киевом дядя-педофил развращал 5-летнюю племянницу

30-летний педофил имеет инвалидность второй группы / Фото: en.eyeni.ru

В Киевской области правоохранители поймали мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 5-летней племянницы. Известно, что 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы.

Инцидент произошел в селе Переселение Обуховского района. В полицию обратилась 25-летняя сестра маленькой девочки, передает пресс-служба ведомства.

"Полицейские выяснили, что молодой человек часто гостил у сестры и оставался наедине с младшей племянницей. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении девочки", - говорится в сообщении.

Судебно-психиатрическая экспертиза сделала заключение, согласно которому злоумышленник - инвалид вследствие психического расстройства и требует принудительных мер медицинского характера.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

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