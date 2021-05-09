Под Днепром 52-летний опекун насиловал свою малолетнюю приемную дочь

Мужчина заставлял девочку смотреть порноролики, а потом насиловал.
В Днепропетровской области 52-летний мужчина, который вместе со своей бывшей женой создал дом семейного типа, развращал одну из приемных дочерей.
Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, жуткая история произошла в селе Великомихайловка Покровского района. Летом 2019 мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц — 13-летнюю девочку. Он заставлял ее смотреть порнографические видеоролики, а затем неоднократно насиловал.
"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения", - сообщили в прокуратуре.
Читайте такжеВ Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмертиСинельниковская окружная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).
Изнасилование и убийство девочки на Херсонщине
- В марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.
- Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
- 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.
- В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
- Позже житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался в том, что убил девочку.
- Подозреваемому в убийстве Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.