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Под Днепром 52-летний опекун насиловал свою малолетнюю приемную дочь

9 мая 2021, 00:55
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Мужчина заставлял девочку смотреть порноролики, а потом  насиловал.

Изнасилование, девочка
На Днепропетровщине мужчину будут судить за изнасилование малолетнего ребенка / Zakon.kz

В Днепропетровской области 52-летний мужчина, который вместе со своей бывшей женой создал дом семейного типа, развращал одну из приемных дочерей.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, жуткая история произошла в селе Великомихайловка Покровского района. Летом 2019 мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц — 13-летнюю девочку. Он заставлял ее смотреть порнографические видеоролики, а затем неоднократно насиловал.

"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения", - сообщили в прокуратуре.

Читайте такжеВ Днепре грабитель ворвался в дом и пытал ребенка до полусмертиСинельниковская окружная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Изнасилование и убийство девочки на Херсонщине

  • В марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.
  • Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.
  • В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
  • Позже житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался в том, что убил девочку.
  • Подозреваемому в убийстве Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.

новости Днепра полиция изнасилование
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