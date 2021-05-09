Под Днепром 52-летний опекун насиловал свою малолетнюю приемную дочь

На Днепропетровщине мужчину будут судить за изнасилование малолетнего ребенка / Zakon.kz

В Днепропетровской области 52-летний мужчина, который вместе со своей бывшей женой создал дом семейного типа, развращал одну из приемных дочерей.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, жуткая история произошла в селе Великомихайловка Покровского района. Летом 2019 мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц — 13-летнюю девочку. Он заставлял ее смотреть порнографические видеоролики, а затем неоднократно насиловал.

"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения", - сообщили в прокуратуре.

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